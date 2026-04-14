مدبولي يتابع مع "روسآتوم" مستجدات محطة الضبعة ويؤكد: ملتزمون بالجداول الزمنية للمشروع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أليكسي ليخاتشوف، المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روسآتوم"، والوفد المرافق له، وذلك في إطار متابعة مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.

وفي بداية اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بالمدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روسآتوم" والوفد المرافق له، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على استمرار التنسيق الوثيق مع الجانب الروسي في مختلف المجالات، ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروع محطة الضبعة النووية أولًا بأول، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعدلات التنفيذ المستهدفة.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للدعم الذي تقدمه القيادة الروسية لتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، مشيدًا بمستوى التعاون القائم بين الجانبين، والجهود المبذولة لتيسير تنفيذ المشروع، بما يعكس قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع الجانب الروسي في مجال بناء المفاعلات الصغيرة، إلى جانب تدريب وبناء قدرات الكوادر المصرية.

وخلال اللقاء، نقل أليكسي ليخاتشوف، المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روسآتوم"، تحيات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح "ليخاتشوف" أن لقاء اليوم يأتي لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع محطة الضبعة النووية، لاسيما فيما يتعلق بموقف الانشاءات والتركيبات الخاصة بالوحدة الأولى للمحطة وتجارب التشغيل، متوجهًا بالشكر لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة على تيسير الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع.

واستعرض المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية خطة العمل في مشروع محطة الضبعة خلال العام الجاري، مؤكدًا: حريصون على تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد له.

وفي هذا السياق، أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أنه جار بالفعل التنسيق من أجل التعاون مع الجانب الروسي في المفاعلات الصغيرة، وبحث آليات تطوير التعاون فيما بيننا في هذا المجال.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المستمر، والعمل على دفع التعاون المشترك إلى آفاق أوسع.