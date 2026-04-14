سعر الدولار الآن والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء

يستعرض موقع صدى البلد ، أسعار العملات اليوم الثلاثاء 14-4-2026 في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري وكذلك سعر الدولار الآن بعد تغيير سعره .

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

شراء: 53.07 جنيه

بيع: 53.21 جنيه

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

شراء: 53.09 جنيه

بيع: 53.19 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

شراء: 53.09 جنيه

بيع: 53.19 جنيه

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

شراء: 53.04 جنيه

بيع: 53.14 جنيه

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي AAIB

شراء: 53.09 جنيه

بيع: 53.19 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

شراء: 53.05 جنيه

بيع: 53.15 جنيه

أعلى سعر لـ الدولار

سجل الدولار أعلى سعر في بنك نكست

شراء: 53.10 جنيه

بيع: 53.20 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم

المصرف العربي الدولي (AIB)

شراء: 14.1479 جنيه

بيع: 14.1734 جنيه

البنك المركزي المصري

راء: 14.1424 جنيه

بيع: 14.1794 جنيه

بنك نكست

شراء: 14.1384 جنيه

بيع: 14.1852 جنيه

البنك الأهلي الكويتي

شراء: 14.1346 جنيه

بيع: 14.1617 جنيه

البنك المصري الخليجي

شراء: 14.1272 جنيه

بيع: 14.1764 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي

شراء: 14.1239 جنيه

بيع: 14.1494 جنيه





سعر الدينار الكويتي اليوم



سجل البنك المركزي المصري نحو 173.13 جنيه للشراء و173.62 جنيه للبيع.

بلغ السعر في بنك SAIB حوالي 173.22 جنيه للشراء و173.60 جنيه للبيع.

سجل بنك قناة السويس نحو 171.51 جنيه للشراء و173.51 جنيه للبيع.

وصل السعر في كريدي أجريكول إلى 171.39 جنيه للشراء و173.38 جنيه للبيع.

فيما سجل بنك مصر نحو 170.21 جنيه للشراء و173.48 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتي

الدرهم الإماراتي يسجل: 14.44 جنيه للشراء، 14.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

اليورو يسجل: 62.03 جنيه للشراء، 62.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني