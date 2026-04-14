سعر الدولا مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-4-2026 بالبنوك

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 وفقا لآخر تحديثات للبنوك في مصر.

أعلي سعر لشراء الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية نحو :

53.10 جنيه للشراء

53.20 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أتش إس بي سي HSBC نحو :

53.10 جنيه للشراء

53.20 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك نكست نحو :

53.10 جنيه للشراء

53.20 جنيه للبيع

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الأهلي المصري عند:

53.09 جنيه للشراء

53.19 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف العربي نحو:

53.09 جنيه للشراء

53.19 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس لنحو :

53.09 جنيه للشراء

53.19 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العقاري المصري العربي نحو:

53.08 جنيه للشراء

53.14 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي لنحو:

53.07 جنيه للشراء

53.17 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول نحو:

53.05جنيه للشراء

53.15 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB نحو:

53.04جنيه للشراء

53.14 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات نحو:

53 جنيه للشراء

53.10 جنيه للبيع

أقل سعر لبيع الدولار في مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي نحو:

52.99 جنيه للشراء

53.09جنيه للبيع

سجل سعر الدولار رسميا في البنك المركزي اليوم الإثنين نحو :

53.07 جنيه للشراء

53.21 جنيه للبيع

متوسط سعربيع الدولار في مصر اليوم:

53.11 جنيه.