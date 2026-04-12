شاحنات مساعدات تتجه إلى غزة واستئناف نقل الجرحى عبر معبر رفح وسط تفاقم الأزمة الإنسانية

قال كريم رجب، مراسل "إكسترا نيوز"، إن شاحنات المساعدات الإنسانية تتجه إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لإدخالها إلى القطاع، مشيرًا إلى أن الشحنات تضم كميات كبيرة من المواد الغذائية في ظل اعتماد مئات الآلاف من الأسر الفلسطينية على هذه المساعدات كمصدر رئيسي للغذاء.

وأوضح أن الأوضاع المعيشية داخل قطاع غزة تزداد صعوبة مع نقص السلع وارتفاع أسعارها، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة، ما يجعل المساعدات الإنسانية ضرورة ملحّة، إلى جانب دخول مواد إيوائية لدعم المتضررين الذين يعيشون في الخيام.

وأضاف أن حركة استقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين استؤنفت عبر معبر رفح بعد توقف مؤقت، حيث تم نقل حالات مرضية متعددة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، بالتوازي مع تسهيل عودة العالقين إلى القطاع.