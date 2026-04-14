رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم|سجل الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إتاحة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026 عبر موقعها الرسمي على الانترنت

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026

ويمكن الآن الوصول إلى رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ، من خلال الدخول على منصة الشهادات العامة من خلال الضغط هنا

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني

وكانت قد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني

أما عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني ، فمن المعتاد ألا يكون موحدا على مستوى الجمهورية ، حيث لا يتم اعتماده من وزير التربية والتعليم مثل جدول امتحانات الثانوية العامة و الدبلومات الفنية .

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني ، تتولى إعلانه كل مديرية من مديريات التربية والتعليم بعد اعتماده رسمياً من المحافظ

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 .. ماذا قررت التعليم؟

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

حيث قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني :

إحكام السيطرة على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

ضبط سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بشكل كامل، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

خروج نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 معبرة عن المستوى الحقيقي للطلاب

الالتزام الكامل بالانضباط داخل اللجان.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في هذا الإطار قرر وزير التربية والتعليم أيضاً :