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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في أحدث ظهور لهما.. لقطة رومانسية تجمع بين زيزو وزوجته

زيزو وزوجته
زيزو وزوجته

خطفت هدى بهاء، زوجة النجم أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، الأنظار بأناقتها المعتادة لتنال إعجاب متابعيها وجمهورها.

 

ونشرت هدى صورة لها عبر حسابها علي انستجرام رفقة زوجها احمد سيد زيزو وعلقت علي الصورة قائلة "احبك".

 

وتألقت زوجة زيزو بإطلالة جذابة ممزوجة بالبساطة والاحتشام، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجًا ناعما مرتكزًا على الألوان الناعمة مع اللون الأحمر في الشفاه.

 

وكان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام من التدريبات الجماعية عقب مواجهة فاركو الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

 

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مباراة فاركو هي المباراة رقم 13 له، حقق 9 انتصارات وخسر في مباراتين وتعادل في مباراتين.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٧١٨_٢٠٢٥٣٨
IMG_٢٠٢٣٠٧١٨_٢٠٢٥٢٣
IMG_٢٠٢٣٠٧١٨_٢٠٢٥٢٣
إطلالة رومانسية هدى بهاء زوجة احمد سيد زيزو الزمالك

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