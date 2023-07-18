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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أبو العينين: التحالف الوطني تجربة فريدة في العمل الأهلي لخدمة المواطنين.. فيديو

النائب محمد أبو
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الهدف من قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي الذي تم الموافقة عليه بمجلس النواب، تجميع كافة مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة، «التحالف الوطني للعمل الأهلي»، موجها الشكر إلى الرئيس السيسي بعد إنشائه فكرة التحالف الوطني لخدمة المواطنين في كافة ربوع مصر.

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وقال أبو العينين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن التحالف الوطني، صورة للعمل التطوعي وتجميع الشباب والموارد من أجل تقديم أعمال الخير للمواطنين في كافة المحافظات.

 

وأضاف أبو العينين، مساء اليوم الثلاثاء، نحتاج إلى نشر الوعي بالعمل التطوعي والأهلي في المجتمع، كما أن الدخول للتحالف الوطني الأهلي اختياري وليس إجباريا، مشيرًا إلى أن هناك 58 ألف جمعية تحت مظلة التحالف، وصرفت نحو 12 مليار جنيه على 5 ملايين مواطن خلال 10 شهور، كما أن هناك أكثر من 250 ألف متطوع بالتحالف.

 

وتابع أبو العينين: منظومة التحالف الوطني للعمل الأهلي، تساعد على عدم تضارب البيانات للمواطنين الأولى بالرعاية، كما أن التحالف لديه منظومة متكاملة من البيانات للمواطنين الأكثر ، وهو بمثابة نموذج جديد للعمل الأهلي.

 

وأوضح أبو العينين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن التحالف من الممكن أن يكون له فروع خارجية لشرح كافة أهداف المشروع وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى البعض.

 

ولفت أبو العينين، إلى أن التحالف الوطني به العديد من الأقسام «الصحة، التعليم، تكنولوجيا»، مؤكدًا ان التحالف شريك أساسي في كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين، والتحالف يستهدف كافة المواطنين في القرى والنجوع والمراكز.

 

وأكد، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يستهدف كافة الفئات المختلفة، والتحالف يتبنى كافة النماذج الناجحة ويشجعها ويوفر كافة الاحتياجات اللازمة لها، لتشجيعها على الاستمرارية، مؤكدًا أن التحالف ليس له علاقة بالحكومة، وهو عمل تطوعي ولا يوجد أي تدخل من قبل الحكومة في أي عمل يقوم به التحالف.

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