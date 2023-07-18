أبو العينين: مخطط هدم سوريا لن يتكرر في مصر

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أنه آن الأوان لوقف المهزلة والكارثة في سوريا، حيث إنها تتمتع بأرض خصبة يمكن زراعتها، وثروات كبيرة يجب استغلالها، والبنوك متعطلة والمزارع لا تنتج وماكينات المياه تحتاج إلى سولار والصناعة متوقفة.



وأضاف النائب محمد أبو العينين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أعضاء البرلمان الأورومتوسطي شاهدوا معاناة الشعب السوري على أرض الواقع، مضيفا بأنه وعد السوريين بنقل معاناتهم للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل.



وأشار النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إلى أن مخطط هدم سوريا لن يتكرر في مصر لأن شعبها واعي ومدرك لما يحاك له من مخططات وفوض بالإجماع الرئيس السيسي لمحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن ثورة الثلاثين من يونيو احتفل بها المصريون في كل الميادين.



وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إنه أخبر السوريين بأن السر الحقيقي في نجاح الشعب المصري هو وقوفه بكل فئاته وأطيافه ومختلف انتماءاته وأحزابه خلف الرئيس السيسي وثقتهم في نجاحه وقدرته على بناء مصر وقيادة مسيرة التنمية ولديه طموحات كبيرة ولم يتحدث عن شيء إلا وتم تنفيذه.