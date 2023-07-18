أبو العينين: جوزيب بوريل أكد أن عبد الناصر بنى الجمهورية الأولى والسيسي الثانية

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أكد أن الرئيس عبد الناصر بنى الجمهورية الأولي عام 52 والسيسي بنى الجمهورية الثانية.





وأضاف محمد أبو العينين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن أحد رؤساء الدول الأفريقية طلب الاستعانة بتجربة مصر في إنشاء العاصمة الإدارية، متابعا أن الحكومة هيأت المناخ للاستثمار لدعم القطاع الخاص.



وتابع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن شركة إيني الايطالية حققت أرباحا غير مسبوقة من الاستثمار في مصر، مستدركا أن مبادرة السيسي بشأن الاستثمار ستساهم في جذب المشروعات الأجنبية.



وأشار إلى أن جوزيب بوريل أكد أن الرئيس عبد الناصر بنى الجمهورية الأولي عام 52 والسيسي بنى الجمهورية الثانية.

