مرض خطير يجتاح قرية مصرية.. الصحة تنتفض وتكشف الأسباب والأعراض

أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانا رسميا، حول سبب انتشار مرض خطير في محافظة قنا، والذي أصاب عدة أشخاص، منذ عدة أيام.

وقامت فرق من وزارة الصحة بأخذ عينات معملية للفحص من الحالات التي ظهر عليها الأعراض المرضية، كما تم أخذ عينات بيئية من المياه والصرف الصحي، وأخذ عينات من البعوض ويرقات البعوض، خضعت جميعها للفحص بالمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان.





كما أظهرت النتائج المعملية لعينات الدم المسحوبة من الحالات المرضية من خلال فحص الأجسام المضادة إيجابية بعض العينات لمرض حمى الضنك (الحمى المؤلمة للعظام).

حمى الضنك هو مرض يُنقل بالبعوض، وينتشر في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من العالم.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.