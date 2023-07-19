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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إسلام عفيفي يكشف أوجه التشابه بين ثورتي 23 يوليو و30 يونيو

الكاتب الصحفي إسلام
الكاتب الصحفي إسلام عفيفي

‏قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي أن أوجه الشبه بين ثورة 23 يوليو و ثورة 30 يونيو، الثورتين ‏قاموا ‏بتغير ‏ ‏وجه المنطقة بالكامل و ثورة 23 يوليو كانت البداية لحركة تحرير واسعة جدا ليس فقط في المحيط العربي لكن في المحيط الإفريقي والآسيوي.

 

ثورة 30 يونيو


‏وتابع ‏إسلام عفيفي خلال لقاء له في برنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن ثورة 30 يونيو غيرت وجه المنطقة جغرافيا وسياسيا، وكانت ستحول المنطقة إلى دول ممزقة  ودويلات صغيرة تحكمها المليشيات والجماعات الإرهابية، لكن ثورة 30 يونيو افسدت تلك المؤامرة.

ثورة 30 يونيو ثوره 23 يوليو حديث الأخبار إسلام عفيفي المحيط العربي

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