أبو زيد: الدبلوماسية المصرية لعبت دورًا مهمًا جدًا منذ ثورة 30 يونيو

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن الدبلوماسية المصرية لعبت دورا مهما جدا إبان ثورة 30 يونيو، ولا تزال حتى الآن، فضلا عن دفاعها عن شرعية 30 يونيو، ونجحت في استعادة المكانة المصرية دوليا.

وقال السفير أحمد أبو زيد، من خلال تصريحات تلفزيونية أدلى بها على شاشة CBC المصرية، إن انفتاح مصر على العالم أحد أولويات الدبلوماسية المصرية والسياسة الخارجية، موضحا أن مصر تبنت مواقف في المحافل الدولية، التزمت فيها بمبادئ الميثاق الخاصة بسياسة الحياد وعدم الاعتداء وضرورة احترام سيادة الدول، فضلا عن دعمها ووقوفها إلى جانب الشرعية الدولية، فيما يتعلق بقواعد القانون الدولي.

وأضاف "أبو زيد"، أن سياسة مصر الخارجية تتميز بكونها متوازنة، مشيرا إلى أنها ترفض محاولات تسييس المنظمات الإقليمية أو الفنية المتأثرة بأي موقف أو توجه، مشددا على أن مصر تواصل جهودها على هذا المستوى.

وتابع أبو زيد، قائلا: إن مصر تسعى لبناء شراكات استراتيجية مع الصين والهند، وتعزز من التقارب مع دول إفريقيا، مشيرا إلى انضمام مصر إلى المبادرة الإفريقية؛ للتعبير عن موقف القارة السمراء القلق للغاية من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعياتها على أزمة الغذاء العالمية وسلاسل الغذاء ووفرة الأسمدة.

ونوه السفير أحمد أبو زيد، بأن مصر نجحت في رسم ملامح واضحة تتوافق مع توجهات وأهداف المبادئ التي تتأسس عليها الجمهورية الجديدة، من خلال سياستها الخارجية.