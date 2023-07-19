دول العالم تواجه موجة حر قياسية..وإيران تقترب من أعلى درجة يتحملها الإنسان

لا تزال موجات الحر الشديدة تواصل اجتياح العالم، حيث حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من خطر متزايد للوفيات بسبب هذا الطقس القاسي.

وفي السطور التالية، نرصد أبرز دول العالم المتأثرة بهذه الحرارة الشديدة.

الولايات المتحدة الأمريكية

كانت حالات الاستشفاء المرتبطة بدرجة الحرارة ثابتة عبر العديد من المراكز الطبية في ولاية أريزونا.

وقال طبيب غرفة الطوارئ في مراكز فالي وايز الصحية، التي لها مواقع متعددة في جميع أنحاء مدينة فينيكس، لشبكة “سي إن إن” الأمريكية: "لم تكن المستشفى مشغولة بهذا الفائض منذ ارتفاعات جائحة كورونا".

وسجلت المدينة مرة أخرى 110 درجة فهرنهايت، الإثنين، مُسجلةً رقمُا قياسيُا لليوم الثامن عشر على التوالي.

اليونان

استمرت معركة حرائق الغابات الثلاثاء بالقرب من العاصمة أثينا وفي أجزاء أخرى من البلاد.

وتركز غالبية خدمات الإطفاء الآن على حريق كبير اندلع في وقت متأخر من يوم الاثنين في منطقة ديرفينوشوريا، شمال أثينا، الذي لا يزال ينتشر ويتجه إلى الجنوب الغربي.

وتسببت حرائق كبيرة في جميع أنحاء البلاد في أضرار جسيمة منذ يوم الاثنين، حيث أحرقت منازل وقتلت حيوانات ودمرت الأراضي، مما دفع السلطات إلى إخلاء العديد من المناطق كإجراء احترازي.

قبرص

أصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيرًا من ارتفاع درجات الحرارة القصوى، الثلاثاء، في اليوم السابع على التوالي من درجات الحرارة في البلاد.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” إنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية (105.8 درجة فهرنهايت) فوق المناطق الداخلية في قبرص الثلاثاء، و33 درجة مئوية (91.4 درجة فهرنهايت) فوق المناطق الجبلية المرتفعة في البلاد.

ومن المقرر أن يظل التحذير من ارتفاع درجة الحرارة الشديد قائمًا حتى مساء الأربعاء على الأقل. ويتم إصدار التحذيرات على أساس يومي.

المجر

أصدرت السلطات المجرية تحذيرًا من الحرارة من المقرر أن يستمر حتى مساء الأربعاء.

وتصل درجات الحرارة في العاصمة المجرية بودابست إلى 31 درجة مئوية (87.8 درجة فهرنهايت)، بينما تشهد مناطق أخرى في المجر درجات حرارة تصل إلى 34 درجة مئوية (93.2 درجة فهرنهايت).

إيران

سجلت محطة الأرصاد الجوية بمطار عسلوية الدولي على منطقة الخليج في جنوب إيران قيمة مؤشر الحرارة التي كانت 152 درجة فهرنهايت (حوالي 67 درجة مئوية)، الأحد.

وتم تسجيل درجة الحرارة في حوالي الساعة 12:30 مساءً من يوم الأحد.

وتعتبر مؤشرات الحرارة البالغة 160 درجة فهرنهايت على نطاق واسع هي العتبة العليا لما يمكن أن يتحمله الإنسان لأكثر من بضع ساعات.

ومع صعود قيم مؤشر الحرارة إلى هذه العتبات، يشعر جسم الإنسان بالإجهاد ويمكن أن يفقد قدرته على تبريد نفسه.

إيطاليا

أكدت وكالة الأرصاد الجوية الإقليمية لشبكة “سي إن إن”، أن روما سجلت ارتفاعًا قياسيًا في درجات الحرارة يوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة إن العاصمة الإيطالية سجلت 41.8 درجة مئوية (107.24 درجة فهرنهايت)، بزيادة درجة واحدة مئوية عن أعلى درجة حرارة سابقة سجلت العام الماضي في يونيو.

وذكر وزير الصحة في البلاد إن درجات الحرارة الشديدة في جميع أنحاء إيطاليا هي السبب الرئيسي لزيادة بنسبة 20 ٪ في عدد المرضى الذين يزورون غرف الطوارئ في المستشفيات.