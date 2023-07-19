إسلام عفيفي: الأشقاء العرب وقفوا بجانب مصر في ثورة 30 يونيو

‏قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، بأنه يتذكر ما حدث في ثورة 30 يونيو وكفاح مصر كدولة لاستعادة مكانتها في الاتحاد الأفريقي ومكانتها الخارجية، مؤكدا نحن خضنا معركة دبلوماسية كبيرة.

الأشقاء العرب



وتابع إسلام عفيفي خلال لقاء له في برنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الأشقاء العرب وقفوا بجانب مصر ونتذكر المقولة الشهيرة أن "المنطقة بلا مصر تتحول إلى حالة من الفوضى"، والعالم كله يدرك هذه الحقيقة والعالم كله اعترف انه ما تفعله هذه الجماعة كان لابد أن تكون نتيجته التمرد والخروج عليهم وإسقاطهم.