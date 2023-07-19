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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في جولة ميدانية|رئيس مدينة الحسنة بشمال سيناء يتابع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى

لقاء رئيس مدينة الحسنة
لقاء رئيس مدينة الحسنة شمال سيناء مع المواطنين

قام المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة  محافظة شمال سيناء، بجولة ميدانية موسعة لقرية القسيمة وذلك لمتابعة مستوى  الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالتجمعات التابعة لها.، و متابعة احتياجات المواطنين بالقرية في مختلف القطاعات الخدمية التي تمس حياتهم اليومية بصورة مباشرة.

رافقه خلال الجولة ، محمد أحمد المغربي  ، سكرتير عام المركز والمدينة وبعض  مديري الإدارات الخدمية بالمدينة منهم:
المهندس محمد الشحات ، مدير قطاع المياه والصرف الصحي  بوسط سيناء، و المهندس  سالم سليمان، ومدير إدارة هندسه الكهرباء الحسنة ، وعبد الفتاح درويش ، مدير الإدارة التموينية بالحسنة، وأشرف علامه مدير الإدارة التعليمية بالحسنة.
 

 

قرية القسيمة:

 

وشملت الجولو زيارة تجمع العزازمه_ الجايفه  _ تجمع الوريدات _ تجمع ام قطار _ تجمع رخيمة _ تجمع زهرة العين _ تجمع الزرنوق ) .
 

كما تم  المرور على الوحدة المحلية بقرية القسيمة لمتابعة سير العمل وانتظامه بديوان الوحدة المحلية والأقسام لضمان تلبية مصالح المواطنين   .

تلاها جولة تفقدية للوحدة الصحية بالقرية للاطمئنان علي انتظام سير العمل بها والوقوف علي جودة الخدمات الطبية المقدمه للمرضى والمواطنين.
كما تفقد مناطق الآبار بالقرية واستمع لشكاوي المواطنين ووعد  بوضع الحلول السريعه لتلك المشاكل.

والتقي ومرافقوه  خلال الجولة بعدد من المشايخ القبيلة والقيادات الطبيعية بالقرية ..حيث تم الاستماع ومناقشة أهم الموضوعات والمشاكل العالقة بتلك التجمعات للوقوف عليها والعمل علي حلها.


وقال  رئيس المدينة، إنه تم التأكيد علي ضرورة التعاون المشترك لتلبية مطالب الأهالي بتلك التجمعات المحرومة من الخدمة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم.

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