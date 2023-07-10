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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

264 درجة الحد الأدنى للقبول بمدارس التمريض بسيناء

اختبارات النظر عند
اختبارات النظر عند القبول بمدارس التمريض أرشفية

حددت  مديرية الصحة بشمال سيناء، درجة  القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2022 -2023.. الحد الادني للتقديم مجموع ( 265 ) درجة.. حيث يشترط  ان يكون المتقدم  حاصل علي جميع السنوات الدراسية من أولي ابتدائي وحتي الاعدادية ) الصف الثالث ) من محافظة شمال سيناء ، وان يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة ولا تقبل طلبة من خارج المحافظة والتقديم في نفس مكان الحصول على الشهاده الاعدادية.

 

خمس سنوات:

 

وأوضح بيان صحة شمال سيناء ان  مدة الدراسة ( خمس سنوات دراسية ) ، ويكون المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك، حاصل على الشهادة الإعدادية الحديثة لغة انجليزية للعام الدراسي 2022 -2023  .

 وضرورة اجتيازاختبار الاملاء للغة العربية و يشترط الحصول علي سبعة درجات من عشرة درجات لاجتياز الاختبار، و اختبار اللغة الانجليزية : يشترط الحصول على سبعة درجات من عشرة درجات لاجتياز الاختبار .

و لا يعتبر الطالب / الطالبة مقبولا الا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق واعلان النتيجة, وفي هذه الحالة يكلف بتقديم الاوراق الاصلية ولا يعتبرالطالب / الطالبة مقبولا الا بعد مطابقة صور المستندات على الأصل ،والا يقل السن في 2023/10/1 عن (14) عام و (6) اشهر، و الا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة

 

ويتضمن الاختبار الشخصي و كشف الهيئة : ( قوه ملاحظة - لباقة في الحديث - سرعة الاستجابة ورد الفعل - مهارات التواصل - المعلومات العامة ، اختبار الحاسب الالي - الخلو من العيوب الخلقية - حسن المنظر - سلامة النطق - التناسق بين الطول والوزن .

واختبار القدرات : ( الاختبار النفسي بواسطة الخصائي امراض نفسيه ) .

والكشف الطبي : بواسطة القومسيون الطبي ويتم بعد اجتياز الاختبارات ( كشف نظر - كشف باطنة - واختبار مخدرات ).

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