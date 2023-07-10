264 درجة الحد الأدنى للقبول بمدارس التمريض بسيناء

حددت مديرية الصحة بشمال سيناء، درجة القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2022 -2023.. الحد الادني للتقديم مجموع ( 265 ) درجة.. حيث يشترط ان يكون المتقدم حاصل علي جميع السنوات الدراسية من أولي ابتدائي وحتي الاعدادية ) الصف الثالث ) من محافظة شمال سيناء ، وان يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة ولا تقبل طلبة من خارج المحافظة والتقديم في نفس مكان الحصول على الشهاده الاعدادية.

خمس سنوات:

وأوضح بيان صحة شمال سيناء ان مدة الدراسة ( خمس سنوات دراسية ) ، ويكون المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك، حاصل على الشهادة الإعدادية الحديثة لغة انجليزية للعام الدراسي 2022 -2023 .

وضرورة اجتيازاختبار الاملاء للغة العربية و يشترط الحصول علي سبعة درجات من عشرة درجات لاجتياز الاختبار، و اختبار اللغة الانجليزية : يشترط الحصول على سبعة درجات من عشرة درجات لاجتياز الاختبار .

و لا يعتبر الطالب / الطالبة مقبولا الا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق واعلان النتيجة, وفي هذه الحالة يكلف بتقديم الاوراق الاصلية ولا يعتبرالطالب / الطالبة مقبولا الا بعد مطابقة صور المستندات على الأصل ،والا يقل السن في 2023/10/1 عن (14) عام و (6) اشهر، و الا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة

ويتضمن الاختبار الشخصي و كشف الهيئة : ( قوه ملاحظة - لباقة في الحديث - سرعة الاستجابة ورد الفعل - مهارات التواصل - المعلومات العامة ، اختبار الحاسب الالي - الخلو من العيوب الخلقية - حسن المنظر - سلامة النطق - التناسق بين الطول والوزن .

واختبار القدرات : ( الاختبار النفسي بواسطة الخصائي امراض نفسيه ) .

والكشف الطبي : بواسطة القومسيون الطبي ويتم بعد اجتياز الاختبارات ( كشف نظر - كشف باطنة - واختبار مخدرات ).