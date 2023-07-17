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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شمال سيناء.. حمله تموينية بالحسنة للمرور على الأسواق والمخابز

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء ،  حمله تموينية ،  بادارة تموين الحسنة للمرور على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات الدقيق ومحال السوبر ماركت لمتابعة الالتزام بالأسعار  ومطابقة الأرصدة والتأكد من جودة المعروض للمواطنين، وذلك فى إطار المتابعات التى تقوم بها مديرية التموين لكافة مدن المحافظة وتنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التموين واللواء الدكتور محافظ شمال سيناء .

 

١٣ محضرا:

 

وقالت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة  ، إن جهود الحملة اسفرت عن تحرير ١٣ محضر عدم إعلان عن الأسعار.


بالإضافة إلى تحرير ٥ محاضر عدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.


وأكدت رسلان، على استمرار تنفيذ الحملات التموينية بمختلف مدن وقرى المحافظة السيطرة على الأسواق وإعلان التسعيرة في مكان واضح أمام المواطنين. 

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محافظ شمال سيناء يتفقد القافلة الطبية في مركز شباب مدينة العريش


 

الحسنة حملة تموينية الاسواق المرور

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