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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يتفقد القافلة الطبية في مركز شباب مدينة العريش

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يتفقد القافلة الطبية

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، القافلة الطبية في مركز شباب مدينة العريش، في حضور الدكتورة علياء أبو السعود، أمينة المرأة بالمجلس  المصري القبائل والعائلات المصرية، وعبد الكريم بدوي، منسق المجلس بشمال سيناء.
وأكد المحافظ على أن القافلة الطبية ضمن المبادرة الرئاسية"100 مليون صحة" وبالتعاون بين وزارة الصحة وكلية الطب في جامعة قناة السويس ومجلس القبائل والعائلات المصرية، بهدف توقيع الكشف الطبي على المواطنين مجانًا واجراء العمليات الجراحية في مستشفي العريش العام للقضاء على قوائم الانتظار.

 

٣٢٠٠مواطنا:


أضاف المحافظ، أنه من خلال القافلة الطبية تم توقيع الكشف الطبي على نحو 3200 مواطنًا، واجراء عدد 300 عمليه جراحية في مستشفي العريش العام، من بينها أول عملية جراحية لتركيب مفصل سيراميك لمواطنة في شمال سيناء.
وجه المحافظ الشكر إلى وزارة الصحة على الاهتمام بالمواطن السيناوي من خلال تنفيذ مشروعات في قطاع الصحة وايفاد القوافل الطبية للكشف على المواطنين واجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتوفير "حياة كريمة" للمواطن المصري في كافة محافظات الجمهورية وخاصة محافظة شمال سيناء.
كما وجه المحافظ الشكر للأطباء المشاركين في القافلة وأعضاء مجلس القبائل والعائلات المصرية والمنظمين والشباب والرياضة علي الجهود المبذولة في إنجاح القافلة، لافتًا إلي أنها بدأت يوم الأربعاء الماضي ومستمرة حتي يوم 25 يوليه الجاري.

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