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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم شمال سيناء يتابع امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل

متابعة امتحانات صفوف
متابعة امتحانات صفوف النقل في شمال سيناء

تابع حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم شمال سيناء، اليوم الأحد، سير امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل للعام الدراسي 2022/ 2023م، لليوم الثاني، وذلك من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، تنفيذاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.
 

 
وأدى طلاب الصفوف الرابع والخامس الابتدائي الامتحانات في الفترة الأولى في مادة العلوم، والفترة الثانية مهارات مهنية.

وبلغ عدد طلاب الصف الرابع في مادة العلوم  521 طالبا وطالبة، وفي مادة المهارات المهنية 483،  وبلغ عدد طلاب الصف السادس 505 طلبة وطالبات في مادة الرياضيات.

 

مادة العلوم

كما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الامتحانات في الفترة الأولى فى مادة العلوم، وفي الفترة الثانية فى مادة الجبر والإحصاء.

بينما أدى طلاب الصف الأول الثانوي والبالغ عددهم 429 الامتحان في مادة الأحياء، وفي الفترة الثانية في مادة التاريخ.

والصف الثاني أدى 335 طالبا وطالبة الامتحان في مادة تطبيقات الرياضيات، وفي الفترة الثانية في مادة الجغرافيا.

وأكد رضوان توفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، وضرورة الانضباط داخل اللجان الامتحانية، والالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الجو الهادئ داخل اللجان وخارجها مع مراعاة التهوية المناسبة والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة والتنبية والتشديد على عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة. 

كما شدد على ضرورة عدم الغش واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة حدوث غش وعمل اللازم لهم.
 

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سيناء امتحانات النقل الدور الثاني طالبا

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