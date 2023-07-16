لخدمة الأطفال والشباب ..احتفالية ثقافية بمدينة نخل في شمال سيناء

يواصل فرع ثقافة شمال سيناء تقديم الأنشطة الثقافية بمدن وقرى المحافظة وذلك لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية فى وصول المنتج الثقافى لاطفال المناطق الحدودية، وايضا بالتوازي مع اكتشاف وتبنى مواهب هؤلاء الاطفال والشباب.

يأتى هذا النشاط فى اطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة التى اهتمت برعاية النشء وحسن توجيه مواهب الاطفال وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن فى نفوس الاجيال القادمة.

و تمت إقامة احتفالية كبري بقصر ثقافه مدينه نخل، تحت رعايه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، و اشراف محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل،وبحضور الكاتب محمد نبيل رئيس اقليم القناه وسيناء الثقافي ، و اشرف المشرحاني مدير عام مديريه الثقافه بالمحافظة.

وقدمت فرق الفنون الشعبيه والفنانيين وفرقه السامر عروضا علي مسرح قصر الثقافه بمدينه نخل ،إلى جانب القاء الشعر ا فى حب مصر لتنمية مبادى الولاء والانتماء للوطن .

ورش رسم:

كما سيتم تنفيذ ورشة رسم لموضوعات التنمية وصور البيئة السيناوية فى وسط سيناء، تحمل تعبيرات وتصورات الاطفال بمدارس مدينة نخل.

صرح بذلك الكاتب محمد محمد نبيل محمد رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى وكيل وزارة الثقافة.