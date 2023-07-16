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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار تنفيذ مبادرة 100 يوم صحة بمدن وقرى شمال سيناء

فحص المترددين على
فحص المترددين على المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة


تواصل مديرية الصحة محافظة شمال سيناء، تنفيذ  المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة  بمدن وقرى المحافظة   ، تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،ووزير الصحة  الدكتور  خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، و اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

 

 

انزل وشارك :

 

حيث  تم نشر الفرق الطبية بالقرب من الشواطيء بالمدن الساحلية، خاصة مدينة العريش العاصمة، ووسط الميادين العامة بمدن المحافظة وكذلك الوحدات الصحية بالقرى لتقديم الخدمات الطبية للمترددين علي مبادرة ١٠٠ يوم صحة  تحت شعار " انزل وشارك واطمئن على نفسك..  صحتك تهمنا .

و يتم إجراء الفحص والكشف المبكر عن الامراض غير السارية وفحص المقبلين على الزواج وصحة الام والجنين وصحة المرأة في مختلف الوحدات الصحية بالقرى.
 

وفي العريش تم  تكليف عدة فريق طبية على ساحل البحر  بخلاف الفرق الطبية في المراكز الحضرية وفي الميادين العامة  ، تحت إشراف  دكتور  وليد جمعه مدير الرعايه الاساسية.. و تتم عملية  الفحص والكشف على للمترددين  على الفرق الطبية  ، وذلك  من الساعه الثامنه صباحا حتى التاسعه مساءا داخل جميع المراكز على مستوى المحافظه.

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محافظ شمال سيناء: طفرة كبيرة الخدمات الصحية تعكس الاهتمام بالمواطن

سيناء قرى يوم صحة المبادرة الأمراض

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