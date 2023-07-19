خطوة في التعاون المصري البريطاني.. اللجنة الفرعية للتجارة والاستثمار تجتمع لتعزيز العلاقات الاقتصادية

عقدت اللجنة الفرعية للتجارة والاستثمار بين مصر والمملكة المتحدة، اليوم، الأربعاء 19 يوليو، أول اجتماع لها في لندن برئاسة الوزير المفوض التجارى يحيى الواثق بالله، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، ونظيره من وزارة الأعمال والتجارة البريطانية روبرت لالي، حيث ناقش الجانبان النمو المتزايد للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

ضم الوفد المصري المشارك كلا من عمرو نور الدين، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري تامر مصطفى، رئيس مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية في لندن، ودبلوماسيي السفارة المصرية ومكتب التمثيل التجاري في لندن.

تم خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز التجارة وتذليل العقبات الموجودة للنفاذ للأسواق.

وناقش الوفد المصري المشارك في اجتماع اللجنة الطلبات المقدمة فيما يخص المزيد من التحرير للتجارة في مجال الحاصلات الزراعية، ما سينعكس إيجابيا علي حجم الصادرات المصرية من تلك الحاصلات الزراعية للمملكة المتحدة.

كما اتفق الجانبان علي استمرار تبادل البيانات بين وزارتي التجارة المصرية والبريطانية وصولًا لإصدار توصيات من خلال اللجنة الفرعية لعرضها على مجلس المشاركة المصري البريطاني لاتخاذ القرار بشأنها.

تضمنت الجلسات المختلفة التي عقدت خلال الاجتماع الأول للجنة الفرعية للتجارة والاستثمار مداخلات من مختلف الجهات المعنية المصرية ونظرائهم البريطانيين لمناقشة مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري في مجال تسهيل التجارة والاستثمار بين الدولتين، خاصة في القطاعات ذات الأولوية للجانبين والتي يأتي في مقدمتها قطاع الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والادوية والخدمات المصرفية الرقمية والتعاون الجمركي ومشروعات الاستثمار الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

شارك من القاهرة ضمن الوفد المصري المشارك عبر وسائل التواصل الافتراضي ممثلون عن مصلحة الجمارك، والحجر الزراعي والحجر البيطري، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهيئة الدواء المصرية، ونقطة الاتصال لحقوق الملكية الفكرية، وقطاع الاتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة.

وشارك أيضا مسئولون رفيعو المستوى من بينهم الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، والدكتور موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، بعروض تقديمية عن مجالات التعاون القائمة والمقبلة مع الجانب البريطاني.

في نهاية الاجتماع، أكد الجانبان أن التعاون المشترك يمكن أن يسهم في بناء مستقبل مشرق من الرخاء المشترك وتعزيز العلاقات بين البلدين، واستمرار التشاور والمناقشات لدفع وتطوير التعاون بين البلدين في جميع المجالات.



