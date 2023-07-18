رئيس جهاز التمثيل التجارى ومبعوث رئيس وزراء بريطانيا يجريان محادثات حول تعزيز التعاون

عقد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، اجتماعاً بمقر البرلمان البريطاني مع السيد السير جيفري دونالدسون المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني لمصر وبمشاركة الوزير المفوض التجارى تامر مصطفى رئيس المكتب التجارى المصرى فى لندن . تناول الاجتماع العديد من القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار بين البلدين.

وأبرز رئيس التمثيل التجارى خلال الاجتماع تطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة المتحدة، مشيراً إلى الزيادة الهامة في حجم التجارة الثنائية بنسبة 44.7% في عام 2022، وهو العام الثاني بعد توقيع اتفاقية المشاركة بين البلدين.

وأشار إلى أن المملكة المتحدة لا تزال الشريك الاستثمارى الأول فى مصر، حيث تبلغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة البريطانية في مصر حوالي 21.5 مليار دولار أمريكي. كما أكد على أهمية تعزيز التعاون في قطاعات أخرى مثل قطاع الصناعة، الرعاية الصحية، التعليم، الطاقة، البنية التحتية وتصنيع السيارات.

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أكد الواثق بالله على التقدم الذي تم إحرازه في التفاوض مع الجانب البريطاني لزيادة فترات التصدير لعدد من لمحاصيل المصرية.

وفي جانب التعاون الصناعي، فقد أكد على الرغبة في استقطاب المزيد من الاستثمارات البريطانية في القطاع الصناعي فى القطاعات المختلفة بما فيها الصناعات الطبية والدوائية والملابس والمنسوجات و تطوير السيارات و السيارات الكهربائية وصناعاتها المغذية.

من جانبه، أعرب المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني عن إعجابه بالإمكانيات الاقتصادية لمصر، وأكد على أهمية مصر كشريك تجاري للمملكة المتحدة. وقد اقترح المبعوث البريطاني تنظيم زيارة لمصر مع وفد من الشركات البريطانية في الخريف القادم لاستكشاف المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية.

واضاف مبعوث رئيس الوزراء البريطاني لمصر للتجارة: "إن مصر تعد من أهم الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة في إفريقيا والشرق الأوسط وان استقرار ونمو مصر الاقتصادي يعتبر حجر الأساس لاستقرار منطقة الشرق الأوسط وهذا يشكل إحدى أولويات الحكومة البريطانية في المنطقة."

وأضاف: "مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في مجالات مختلفة والتي تمكنها من جذب العديد من المستثمرين البريطانيين. من أهم هذه الإمكانيات، موقعها المتميز الذي يعتبر معبرًا للدول الإفريقية والعربية في الشرق الأوسط، خاصة في ضوء الاتفاقيات التجارية المتعددة التي أبرمتها مصر مع هذه الدول. وبالإضافة إلى ذلك، مصر تتمتع بقدرات بشرية هائلة من عمالة ماهرة ومدربة."

وأكمل المبعوث التجاري البريطاني: "تسعى المملكة المتحدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر في مختلف المجالات بشكل مؤسسي. وتعد اللجنة الفرعية للتجارة والاستثمار خطوة كبيرة في تعزيز هذا التعاون."

في الختام، أكد الجانبين على الالتزام بتعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون في المجالات المختلفة، بما في ذلك الاجتماع المرتقب لمجلس المشاركة المتوقع أن يعقد في سبتمبر 2023.

وكان رئيس التمثيل التجاري قد التقى خلال اليوم الأول من زيارته بمقر مكتب التمثيل التجاري في العاصمة البريطانية مع السيد إيان جراي، رئيس الغرفة المصرية البريطانية للتجارة والرئيس السابق لشركة فودافون العالمية وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها بجدية من قبل الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة بشكل اكبر فى النشاط الاقتصادى بما فى ذلك برنامج الطروحات للعديد من الأصول التي تمتلكها الدولة.

وأشار أيضاً إلى النية في الاستمرار في طرح أصول أخرى للاستثمار للمستثمرين المحليين والأجانب في الأسابيع القادمة، مشيراً إلى وجود تحسن كبير فى قطاعات أخرى مثل نمو العائدات من قطاع السياحة والاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين الأجانب الكبار، مثل الهند والصين وتركيا بالاستثمار فى مصر.

بدوره، أعرب رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية عن ترحيبه بتعزيز التعاون مع التمثيل التجاري ومكتبه في لندن ، وامكانية تنظيم فعاليات للتعريف بهذه الفرص بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري في لندن وغرف التجارة البريطانية في المدن الصناعية مثل برمنجهام وليستر، وذلك لتسليط الضوء و التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مصر والامكانيات الهائلة التي تتيحها مصر من حيث سوقها الكبير و كبوابة للاسواق الافريقية والعربية وباقي أسواق الشرق الاوسط.