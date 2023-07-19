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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس "القاهرة الجديدة" يتابع تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة محاور الطرق| تفاصيل

رئيس جهاز القاهرة
رئيس جهاز القاهرة الجديدة

قام المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بجولة فى مشروعات تطوير ورفع كفاءة محاور الطرق الجارى تنفيذها بالمدينة، لمتابعة تنفيذ تكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته التفقدية لتلك المشروعات منذ أيام.

وشدد المهندس عبدالرءوف الغيطي، على شركات المقاولات العاملة بمشروعات تطوير ورفع كفاءة محاور الطرق بمدينة القاهرة الجديدة، الالتزام بتكليفات وزير الإسكان بضرورة إنهاء المشروعات فى المواعيد المحددة وبأعلى جودة، تماشياً مع خطة الدولة لتطوير شبكة محاور شرق القاهرة، لتحقيق السيولة المرورية، وسهولة الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وربطها بالعمران القائم شرق القاهرة.
 

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وتفقد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، مشروع تطوير ورفع كفاءة امتداد شارع التسعين الجنوبي من ميدان نادي رويال وحتى الطريق الأوسطى، ومشروع تطوير ورفع كفاءة محور (24) بمنطقة الامتداد الشرقى للمدينة، والذى يتكون من 6 حارات بعرض 19 مترا في كل اتجاه، وطريق خدمة به 3 حارات بعرض 10.5 متر، وطول إجمالي 10 كم، وعرض إجمالي 75 مترا، ويربط المحور بين التسعين الشمالي والتسعين الجنوبي، ويتقاطع مع محور محمد بن زايد، وخط المونوريل، ومحور 28، الذي يتكون من 6 حارات، وطريق خدمة به 3 حارات، وبطول إجمالي 2 كم، ويمتد إلى الطريق الدائري الأوسطي، ويخدم منطقة بيت الوطن.

كما تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أعمال تطوير ورفع كفاءة محور شرق مديرية الأمن بالتجمع الأول، بطول 1.8 كم، ويتكون من 6 حارات، في كل اتجاه، وحارة خدمة، ويربط طريق يوسف السباعى بطريق السويس، وتكمن أهمية هذا المحور فى التيسير على المواطنين للدخول والخروج من المدينة، ويعمل على دفع عجلة التنمية للمنطقة بالكامل، ومشروع تطوير شارع جمال عبدالناصر، الفاصل بين منطقتي أربيلا والدبلوماسيين، حيث يتم تنفيذ أول ممشى رياضي وتراك للدراجات بالمدينة، ومن المقرر أن يتم تكراره بمناطق أخرى بالمدينة.

 

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