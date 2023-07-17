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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يبحث مع شركة أكوا باور التعاون فى مجال تحلية مياه البحر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مسئولى شركة أكوا باور "ACWA Power" للاستثمار فى مجالات المياه والطاقة.

وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون فى مجال تحلية مياه البحر، وتوطين تكنولوجيا التحلية، والصناعات المرتبطة بها، وخاصة صناعة الأغشية "membranes"، وذلك بحضور  الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير للبنية الأساسية.

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وأكد الدكتور عاصم الجزار، استعداد الدولة المصرية لدعم ومساندة شركات القطاع الخاص لتوطين أحدث التكنولوجيات فى مجال التحلية، والصناعات المرتبطة بها، من خلال توفير الأراضى اللازمة لإقامة المصانع، واستيعاب حجم الإنتاج فى السوق المحلية والعربية والإفريقية، نظراً لأن مصر تعد منطلقا للتصدير للأسواق المحيطة فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى ما تم إقراره في وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022، والتي تضمنت أن مشروعات تحلية مياه البحر، وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها، خلال الـ5 سنوات القادمة، إضافة للإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي، ومحطات معالجة الصرف الصحي، وتنقية مياه الشرب.

وأوضح وزير الإسكان أنه تم تفويض صندوق مصر السيادي، مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، من قِبَلِ وزارة الإسكان، وهيئة قناة السويس، لإدارة عملية إبداء الاهتمام من قبل التحالفات المتخصصة، لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة، وتكون الأولوية للتحالفات التي ستعمل على توطين التكنولوجيا المستخدمة في محطات التحلية.

وخلال اللقاء، استعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، والمقسمة إلى 6 خطط خمسية حتى عام 2050، بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/يوم، في 11 محافظة ساحلية على مستوي الجمهورية، وتتضمن الخطة الخمسية الأولى الجاري تنفيذها، ومخطط بها إنشاء 29 محطة تحلية، بطاقة 3.5 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم سيتم تنفيذها وإدارتها من قبل القطاع الخاص.

وأشار مسئولو شركة أكوا باور "ACWA Power"، إلى أن شركتهم تم تأهيلها في مشروعات الخطة الخمسية الأولي للتحلية لتنفيذ مشروعات أكبر من مليون م3/يوم، بخلاف مشروعاتهم فى مجال الكهرباء بالتعاون مع الدولة المصرية، موضحين أن شركتهم من كبرى الشركات المتخصصة في مجال (الطاقة / تحلية المياه)، ومن الشركات الواعدة للمنافسة في تنفيذ مشروعات تحلية المياه بنظام تعاقد (P.P.P) فى جمهورية مصر العربية.

الأسكان أكوا باور ACWA Power المياه والطاقة membranes تكنولوجيا التحلية

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