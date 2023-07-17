أسعار الدولار في بنوك مصر اليوم الإثنين 17 يوليو 2023

واصلت أسعار الدولار في مصر الاستقرار، للشهر الرابع على التوالي في البنوك المحلية، وننشر خلال السطور التالية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث عبر الموقع الرسمي للبنوك.

وجاءت أسعار الدولار كالآتي:

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي المصرى نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع .

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الاثنين نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه مقابل الدولار في البنك الأهلي المتحد

وسجل سعر الدولار الآن في الأهلي المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين في بنك الإسكندرية نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بالمصرف المتحد

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعرالجنيه مقابل الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين في بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

مصر الواجهة الاستثمارية الأولي في أفريقيا

وتصدرت مصر دولة القارة الأفريقية في استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2022 والثانية عربية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بحسب تقرير الأونكتاد للاستثمار العالمي خلال 2022.

وسجلت حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة الي مصر خلال 2022 نحو 11.4 مليار جنيه هو الرقم الأعلي منذ 2012.