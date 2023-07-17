عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار في بنوك مصر اليوم الإثنين 17 يوليو 2023

الدولار
الدولار

واصلت أسعار الدولار في مصر الاستقرار، للشهر الرابع على التوالي في البنوك المحلية، وننشر خلال السطور التالية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث عبر الموقع الرسمي للبنوك.

الطماطم تبدأ من 2.75 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بسوق العبور للجملة

بعد قليل.. انطلاق معرض سيمليس شمال افريقيا 2023

وجاءت أسعار الدولار كالآتي:  

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي المصرى نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع .

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الاثنين نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه مقابل الدولار في البنك الأهلي المتحد
وسجل سعر الدولار الآن في الأهلي المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين في بنك الإسكندرية نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بالمصرف المتحد
سجل سعر الدولار اليوم الاثنين في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعرالجنيه مقابل الدولار في بنك فيصل الإسلامي
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين في بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

مصر الواجهة الاستثمارية الأولي في أفريقيا 

وتصدرت مصر دولة القارة الأفريقية في استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2022 والثانية عربية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بحسب تقرير الأونكتاد للاستثمار العالمي خلال 2022.

وسجلت حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة الي مصر خلال 2022 نحو 11.4 مليار جنيه هو الرقم الأعلي منذ 2012.

الدولار أسعار الدولار الدولار في مصر البنوك المحلية الموقع الرسمي البنوك المصرية سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

خبير تحكيمي يكشف كارثة تحكيمية في مباراة الزمالك وفاركو

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

900 جنيه|الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة تنقذ مصر من مخاطر الملء الرابع

الأزمة تتزايد | رد ناري من ميدو على المستشار القانوني للأهلي

5 سيارات يابانية "زيرو" بسعر يبدأ من 365 ألف جنيه

فشل صفقة الأهلي المنتظرة .. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

حركة عيب من مدافع الأحمر| أوسوريو يطلق تصريحات نارية: "الأهلي أفضل فريق في مصر"

35 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

البيئة تعلن دعمها وتبنّيها لـ 11 مشروع تخرّج لطلاب هذه الكليات

بمشاركة أمريكا وبريطانيا.. خارجية روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف جسر القرم

لحين الانتهاء من عمليات الإنقاذ| إخلاء المنازل المجاورة لعقار حدائق القبة المنهار

شوبير يكشف حقيقة عودة حسام عاشور للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التعرض للإشعاع والمواد الكيمائية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الساركوما.. تفاصيل

عارضة أزياء ترتدي نفس فستان أصالة في تركيا| شاهد

بدأت في المستشفى.. قصة حب بسمة وسعيد تتحدى الشلل النصفي ونزيف المخ

نشرة المرأة والصحة| ميرهان حسين تثير الجدل بإطلالتها على البحر.. تورم هذه الأماكن في الجسم علامة على مرض خطير

فيديو

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ