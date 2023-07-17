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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد قليل.. انطلاق معرض سيمليس شمال افريقيا 2023

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

تنطلق بعد قليل فعاليات معرض سيملس شمال إفريقيا 2023، في الفترة من من 17 حتى 18 من يوليو الجاري بمركز مصر الدولي للمؤتمرات بمدينة القاهرة الجديدة، والذي تستضيفه مصر بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء .

ويرعي البنك المركزي المصري بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي؛ فعاليات المؤتمر المقرر انعقاده على مدار يومين.

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يفتتح المؤتمر والمعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عددا من وزراء المجموعة الاقتصادية من بينهم عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور محمد معيط، وزي المالية المصري، وقيادات من البنك المركزي ورؤساء البنوك المصرية.

ومن المقرر أن يلقي حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري كلمته الافتتاحية للمؤتمر والمعرض.

يستعرض المؤتمر والمعرض الذي تستضيفه مصر للعام الرابع على التوالي، في دورته الحالية تحت عنوان ” الطريق إلى التكنولوجيا المالية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط”، آثار الإجراءات التي تتخذها الحكومات في المنطقة لدعم الخدمات الرقمية وريادة الأعمال بما يحقق التنمية المستدامة والشاملة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة.

ويشارك أكثر من 2000 من رؤساء الشركات والمؤسسات بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط ورواد الأعمال.

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