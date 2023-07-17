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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السكة الحديدية لم تُدمر.. تفاصيل جديدة بشأن حادث انفجار جسر القرم

جسر القرم
جسر القرم

أعلن برلمان شبه جزيرة القرم الموالي لروسيا اليوم الاثنين، أن السكة الحديدة على جسر القرم لم تُدمر وشبه الجزيرة ليست معزولة الآن.

وأوضح البرلمان أن حادث انفجار جسر القرم تم مهاجمته بواسطة نظام كييف.

من جانبها، أعلنت إدارة لجنة التحقيقات الروسية في شبه جزيرة القرم، اليوم الاثنين، إرسال مجموعة متخصصة من المحققين، للتحقيق في ملابسات الحالة الطارئة التي وقعت على جسر القرم.

وقالت لجنة التحقيقات الروسية في بيان: "توجهت قيادة الإدارة الرئيسية للجنة التحقيقات الروسية في جمهورية القرم، ومدينة سيفاستوبول، ومجموعة متخصصة من المحققين الأكثر خبرة في القضايا ذات الأهمية الخاصة، ومحققون من القسم الجنائي، للتحقيق في ملابسات الحادث الذي وقع على جسر القرم".

فيما ذكرت مصادر في الجيش الأوكراني أن هجوم جسر القرم عملية خاصة لجهازي الأمن والبحرية، لافتة إلى أنها تمت بطائرة مسيرة.

وكان حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، أعلن اليوم الاثنين، مقتل زوجين وإصابة ابنتهما جراء الحالة الطارئة التي وقعت على جسر القرم.

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