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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطماطم تبدأ من 2.75 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بسوق العبور للجملة

الخضراوات والفاكه
الخضراوات والفاكه

يستعرض موقع "صدى البلد" خلال التقرير التالي، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، اليوم الإثنين الموافق 17 يوليو 2023 بحسب التحديث الأخير لموقع السوق.

أسعار الخضراوات اليوم 

بلغ سعر كيلو الطماطم بين 2.75 جنيه إلى 4.75 جنيه، والبامية 26 جنيها والبصلمن 10 إلى 16 جنيها، والبطاطس من 7 إلى 9.50، بعد أن كانت قد سجلت 12 جنيها أول أمس السبت، والخيار الصوب بين 9 و6 جنيهات للكيلو، والكوسة بين 5 و 9 جنيهات والباذنجان 4.5 جنيها، وذلك بسوق الجملة.

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وبلغ سعر الخس الكابوتشا بين 3 جنيهات و4 للواحدة، والبروكلي بين 5 و 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض يبدأ من 6.5 جنيها للواحدة وزن حوالي 3.5 كيلو، والملوخية بين 2.5 و5 جنيهات للكيلو، والبطاطس حوالي 8 جنيهات، وسعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والفاصوليا 20 جنيها.

وبحسب أسعار سوق القطاعي، فقد بلغ سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات ، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والخيار البلدي 12 جنيها والخيار الصوب 15 جنيها والباذنجان الرومي 8 جنيهات، وسعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والبصل الذهبي 15 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والكوسة 8 إلى 12 جنيها ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 20 جنيها.

أسعار الفواكهة اليوم

بلغ سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 15 جنيها والمشمش 40 جنيها والبرقوق 40 جنيها والعنب الأحمر 30 جنيها والعنب الأخضر 25 جنيها والبرتقال 15 جنيهات والجوافة 20 جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها.

وسعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيها والتفاح البلدي 20 جنيها والكمثرى 45 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 120 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.

وسعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها، وسعر المانجو تراوح من 25 جنيها إلى 40 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والشمام 10 جنيهات والبطيخ 40 جنيها للواحدة، والبرتقال البلدي 15 جنيها والبرتقال الصيفي 15 جنيها والتين 50 جنيها

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