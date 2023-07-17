تتخطى 40 درجة.. الأرصاد: اليوم ذروة ارتفاع الحرارة على الجمهورية| فيديو

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم مستمر في ارتفاعات درجات الحرارة في معظم انحاء الجمهورية ، مشيرة إلى أن اليوم تحديدا ستكون أعلى درجة حرارة في الأسبوع الجاري .

وأوضحت " غانم "، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر" ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تسجل ٣٨ درجة مئوية ، نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا .

وأردفت " غانم " ، أن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة ، ودرجات الحرارة ، لافتة :" درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها من درجتين إلى ثلاث درجات".

وتابعت ، أن درجة الحرارة المحسوسة تسجل اليوم على القاهرة 41 درجة مئوية ، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة .

وأفادت : طقس اليوم شديد الحرارة رطب على معظم أنحاء الجمهورية ، لأن كافة المحافظات تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة .