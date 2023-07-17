القبة الحرارية تضرب القاهرة والمحافظات|الأرصاد تفجر مفاجأة والعظمى تصل 46 لأول مرة

تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة الأيام الحالية حسبما قالت هيئة الأرصاد الجوية ، إذ تتعرض البلاد إلى ما يسمى بظاهرة القبة الحرارية.

الصوبة الزجاجية

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية إن ظاهرة القبة الحرارية التي تضرب البلاد، هي عبارة عن امتداد لمرتفع جوي في طبقات اللجو العليا والتي تتسبب في دفع الهواء الدافئ إلى السطح ، كما تحتجز القبة الحرارية لهواء الساخن ذو الضغط المرتفع في طبقة قريبة من سطح الأرض تشبه “الصوبة الزجاجية”.

القبة الحرارية

اقرأ أيضا:



طقس شديد الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.

45 درجة لأول مرة

وتسجل درجات الحرارة العظمى 38 درجة على القاهرة وتصل المحسوسة إلى 40 درجة، فيما تسجل على جنوب الصعيد 44 درجة والمحسوسة 45 درجة لأول مرة في هذا الصيف.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، أنه من المتوقع شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

من جانبه كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الموجة الحارة التي تضرب البلاد حاليا، مؤكدا أنها مستمرة لنهاية الأسبوع.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، أن البلاد تتأثر بمرتفع القبة الحرارية الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة الناتج عن زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

طقس شديد الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم ، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 38 26

العاصمة الإدارية 38 25

6 أكتوبر 39 25

بنهــــا 38 26

دمنهور 38 26

وادى النطرون 38 25

كفر الشيخ 37 25

المنصورة 37 26

الزقازيق 38 26

شبين الكوم 38 26

طنطا 37 25

دمياط 35 25

بورسعيد 36 26

الإسماعيلية 40 25

السويس 39 25

العريش 36 25

رفح 36 24

رأس سدر 40 26

نخل 40 21

كاترين 36 18

الطور 36 26

طابا 38 25

شرم الشيخ 41 30

الإسكندرية 33 25

العلمين الجديدة 32 24

مطروح 32 22

السلوم 35 21

سيوة 41 20

رأس غارب 40 27

الغردقة 41 29

سفاجا 41 28

مرسى علم 39 29

شلاتين 39 27

حلايب 36 28

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 37 27

الفيوم 41 24

بني سويف 41 25

المنيا 41 26

أسيوط 41 25

سوهاج 42 27

قنا 44 28

الأقصر 43 29

أسوان 44 30

الوادى الجديد 43 24

أبوسمبل 43 28

