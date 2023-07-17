عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القبة الحرارية تضرب القاهرة والمحافظات|الأرصاد تفجر مفاجأة والعظمى تصل 46 لأول مرة

الأرصاد
الأرصاد

تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة الأيام الحالية حسبما قالت هيئة الأرصاد الجوية ، إذ تتعرض البلاد إلى ما يسمى بظاهرة القبة الحرارية.

الصوبة الزجاجية

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية إن ظاهرة القبة الحرارية التي تضرب البلاد، هي عبارة عن امتداد لمرتفع جوي في طبقات اللجو العليا والتي تتسبب في دفع الهواء الدافئ إلى السطح ، كما تحتجز القبة الحرارية لهواء الساخن ذو الضغط المرتفع في طبقة قريبة من سطح الأرض تشبه “الصوبة الزجاجية”.

القبة الحرارية

اقرأ أيضا:
 

نصائح للحماية من ارتفاع حرارة الجو .. هيئة الأرصاد : تجنبوا التعرض للشمس في هذا التوقيت

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس خلال الساعات المقبلة

الأرصاد العالمية تحذر من درجات الحرارة المرتفعة وتدعو لمزيد من العمل المناخي

طقس شديد الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.

45 درجة لأول مرة

وتسجل درجات الحرارة العظمى 38 درجة على القاهرة وتصل المحسوسة إلى 40 درجة، فيما تسجل على جنوب الصعيد 44 درجة والمحسوسة 45 درجة لأول مرة في هذا الصيف.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، أنه من المتوقع شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

من جانبه كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الموجة الحارة التي تضرب البلاد حاليا، مؤكدا أنها مستمرة لنهاية الأسبوع.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، أن البلاد تتأثر بمرتفع القبة الحرارية الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة الناتج عن زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

طقس شديد الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم ، على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 38 26
العاصمة الإدارية 38 25
6 أكتوبر 39 25
بنهــــا 38 26
دمنهور 38 26
وادى النطرون 38 25
كفر الشيخ 37 25
المنصورة 37 26
الزقازيق 38 26
شبين الكوم 38 26
طنطا 37 25
دمياط 35 25
بورسعيد 36 26
الإسماعيلية 40 25
السويس 39 25
العريش 36 25
رفح 36 24
رأس سدر 40 26
نخل 40 21
كاترين 36 18
الطور 36 26
طابا 38 25
شرم الشيخ 41 30
الإسكندرية 33 25
العلمين الجديدة 32 24
مطروح 32 22
السلوم 35 21
سيوة 41 20
رأس غارب 40 27
الغردقة 41 29
سفاجا 41 28
مرسى علم 39 29
شلاتين 39 27
حلايب 36 28
أبو رماد 36 28
رأس حدربة 37 27
الفيوم 41 24
بني سويف 41 25
المنيا 41 26
أسيوط 41 25
سوهاج 42 27
قنا 44 28
الأقصر 43 29
أسوان 44 30
الوادى الجديد 43 24
أبوسمبل 43 28
 

 

الأرصاد موجة شديدة الحرارة هيئة الأرصاد الجوية القبة الحرارية درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

خبير تحكيمي يكشف كارثة تحكيمية في مباراة الزمالك وفاركو

نجم المنتخب| الزمالك يخطف صفقة العمر من الأهلي وبيراميدز.. ورغبة اللاعب حسمت الأمر

القبة الحرارية تضرب القاهرة والمحافظات|الأرصاد تفجر مفاجأة والعظمى تصل 46 لأول مرة

الأزمة تتزايد | رد ناري من ميدو على المستشار القانوني للأهلي

فشل صفقة الأهلي المنتظرة .. تفاصيل مثيرة

ميدو يزف بشري سارة بشأن مصير كولر مع الأهلي

6 شهور دون الدفع.. خبير لوائح يثير الجدل بسبب غرامة كهربا للزمالك

موضوعات متعلقة

نصائح للحماية من ارتفاع حرارة الجو .. هيئة الأرصاد : تجنبوا التعرض للشمس في هذا التوقيت

الأرصاد الجوية تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

الأرصاد العالمية تحذر من درجات الحرارة المرتفعة وتدعو لمزيد من العمل المناخي

الأسوأ قادم.. الأرصاد تحذر من موجة حرارية قاسية

حقيقة هجرة هاني رمزي إلى كندا.. الأرصاد تحذر من موجة حارة.. ورد حاسم لشعبة السجائر عن زيادة أسعارها| أخبار تهمك

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين17-7-2023

بكاش مايوه.. ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالتها على البحر

القبة الحرارية تضرب القاهرة والمحافظات|الأرصاد تفجر مفاجأة والعظمى تصل 46 لأول مرة

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 17-7-2023 في القاهرة والمحافظات

مفاجأة جديدة بشأن أسعار النفط عالميا

أرقام الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل ماك آند تشيز مقلي.. بمذاق لا يقام

أسما شريف منير تخطف الأنظار بإطلالتها في دهب| شاهد

فاز بنوبل وترجمت أعماله إلى العربية.. محطات من حياة هاينريش بول| صور

علامات خطيرة تشير لنقص حمض الفوليك.. احذر

فيديو

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

قصة الـ 500 بلاغ .. محامي الأهلي يفتح النار على ميدو و مرتضى منصور «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ