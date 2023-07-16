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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس خلال الساعات المقبلة

السعودية
السعودية

حذر المركز السعودي للأرصاد، اليوم الأحد، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.

وأوضح المركز السعودي للأرصاد، أن الأتربة المثارة  ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وارتفاع في الأمواج، وتدن في الرؤية، وتشمل تأثيراتها محافظات: جدة ورابغ والليث والقنفذة.

وأشار إلي أن الحالة تبدأ من الساعة الـ9 صباح غد، وتستمر حتى الساعة الـ7 مساء.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر المركز السعودي للأرصاد، من استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى في 3 مناطق بالمملكة العربية السعودية حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وكتب المركز السعودي للأرصاد، عبر منصة “تويتر”، أن “تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى يستمر، على المنطقة الشرقية 50-48 درجة مئوية”.

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وأضاف: “الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من منطقة القصيم ستكون درجة الحرارة 48-46 درجة مئوية”.

مكة المكرمة المملكة المملكة العربية السعودية السعودية

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