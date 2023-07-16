أردوغان يخطط لزيارة السعودية والإمارات وقطر وشمال قبرص

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إجراء زيارة رسمية إلى كل من، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية شمال قبرص التركية، في الفترة ما بين 17 – 20 يوليو الجاري.

ووفق بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الأحد، سيتم خلال اللقاءات التي سيتم عقدها في السعودية وقطر والإمارات، استعراض العلاقات الثنائية بكل أبعادها.

كما ستتم مناقشة الأعمال المزمع إجراؤها؛ لتعزيز التعاون القائم في القطاعات المختلفة، لا سيما المشاريع الاقتصادية والاستثمارية.

ومن المقرر أيضا تبادل الأفكار حول القضايا الدولية والإقليمية.

وعقب لقاءاته في الدول الثلاث سيزور أردوغان في 20 يوليو جمهورية شمال قبرص التركية بمناسبة "عيد السلام والحرية"، وسيشارك هناك في حفل رسمي سيقام بهذه المناسبة.

وسيتبادل الرئيس التركي مع نظيره أرسين تتار، وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة المتعلقة بالقضية القبرصية.

كما سيفتتح مبنى الركاب والمدرج الجديدين في مطار أرجان.

وتحتفل جمهورية شمال قبرص التركية، في 20 يوليو من كل عام، بذكرى «عيد السلام والحرية»، حيث تنظم فعاليات رسمية وشعبية.