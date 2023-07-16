الكويت.. قرار عاجل من النيابة ضد مواطن أساء لـ السعودية

أمرت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأحد، بحبس مواطن احتياطيا لمدة 3 أسابيع؛ لاتهامه بالقيام بعمل عدائي ضد المملكة العربية السعودية.

جاء أمر النيابة العامة في الكويت، ضد المواطن؛ بعد نشر تغريدتين عبر منصة “تويتر”، وإساءة استعمال وسيلة من وسائل التواصل.

‏وكانت النيابة العامة الكويتية قد استجوبت المتهم، الذي أقر بنشر محتوى التغريدتين، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق.

وأمس، أمر النائب العام في السعودية، بالقبض على شخص أساء لإحدى المناطق بالمملكة، عبر إحدى المساحات في برامج التواصل الاجتماعي.

وحسب صحيفة “سبق” السعودية، قال مصدر مسؤول في النيابة العامة، إن القرار، صدر؛ بناءً على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخص بالإساءة الصريحة والتمييز المناطقي ضد سكان إحدى مناطق المملكة، ووصفهم بأوصاف غير لائقة عبر إحدى المساحات المخصصة في برامج التواصل الاجتماعي، واستمراره بنشر محتويات في منصات أخرى من شأنها المساس بالنظام العام وإثارة النعرات القبلية.

وأوضح المسؤول، أن النائب العام أمر بالقبض على المذكور، استنادًا إلى المادتين 15 و17 من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالته إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية، وتحريك الدعوى الجزائية بحقه؛ تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة، والمطالبة بالعقوبات المشددة الرادعة في هذا الشأن.