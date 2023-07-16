السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ارتفاع درجات الحرارة فى 3 مناطق بالمملكة

حذر المركز السعودي للأرصاد، اليوم الأحد، من استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى في 3 مناطق بالمملكة العربية السعودية حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وكتب المركز السعودي للأرصاد، عبر منصة “تويتر”، أن “تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى يستمر، على المنطقة الشرقية 50-48 درجة مئوية”.

وأضاف: “الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من منطقة القصيم ستكون درجة الحرارة 48-46 درجة مئوية”.

من جانبه، أكد محلل الطقس في المركز السعودي للأرصاد، عقيل العقيل، أنه لا يوجد مصطلح علمي في عالم الأرصاد يسمى بالقبة الحرارية، مشيرًا إلى أن المنخفض الهندي من أهم مسببات ارتفاع الحرارة.

وقال العقيل: “لا يوجد مصطلح علمي في عالم الأرصاد يسمى بالقبة الحرارية، وقد يكون المقصود بهذا المصطلح المرتفع الجوي الذي يؤثر على الأجواء في شبه الجزيرة العربية”.

وأضاف: “أهم مسببات ارتفاع درجة الحرارة هو المنخفض الهندي الموسمي الحار المؤثر عالمياً، كما أنه يسبب ارتفاع في درجة الحرارة خاصة في وجود الريح الشمالية الشرقية على الأجزاء الشرقية في المملكة”.