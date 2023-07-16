السعودية.. أداء صلاة الجنازة على الأميرة حصة بنت عبدالله

أدى نائب أمير الرياض في المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة حصة بنت عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود.

وأدي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، الصلاة في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأدى الصلاة مع نائب امير الرياض، المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

كما أدى الصلاة مع نائب امير الرياض، الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز،والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن سعود بن محمد، والأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، وعدد من الأمراء وجمع من المواطنين.