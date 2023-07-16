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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نصائح للحماية من ارتفاع حرارة الجو .. هيئة الأرصاد : تجنبوا التعرض للشمس في هذا التوقيت

أشعة الشمس
أشعة الشمس

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت "غانم" في مداخلة تلفزيونية إن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية .


وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في فترة الظهيرة، لأن هذه الفترة يتم تسجيل أعلى معدلات لدرجات الحرارة من الـ 12 ظهرًا وحتى الـ 3 عصرًا.. لذلك نرصد في هذا التقرير بعض النصائح للحماية من حرارة الجو وتجنب المشكلات الصحية وفقا لموقع Social blade..

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كيف تحمي نفسك من حرارة الجو

⁃ ينبغي تجنب أشعة الشمس المباشرة، ومن الأفضل البحث عن الجلوس في الأماكن المظللة

⁃ عند خروجك من المنزل تأكد من وضع الكريم الواقي من الشمس وارتداء قبعة ونظارات شمسية وملابس قطنيه .

⁃ تجنب تناول المشروبات الغازية التى لا تمنحك الترطيب بل تضر صحتك وتسبب اضطرابات الجهاز الهضمي

- الإكثار من تناول السوائل وشرب الماء للتعويض عن فقدان الأملاح الموجودة في الجسم.

⁃ تجنب تناول الكحول والكافيين تمتص الرطوبة منك، خلال الأيام الحارة، تجنبهما حتى لاتصاب بالجفاف.


⁃ تناول الفواكه والخضراوات سهلة الهضم والتى تحتوي على نسبة عالية من الماء.

⁃ الحرص على اللحوم قليلة الدسم التى لم تستغرق وقتًا طويلاً فى الهضم.
⁃ تجنّب الأنشطة والتمارين الرياضية الشاقة وحاول ألا تمارس الرياضة في أشد الأوقات حرارة في اليوم.

⁃ يفضل ممارسة الأنشطة والتمارين الرياضية في  الصباح الباكر وما بعد الظهيرة أكثر برودة،فى الهواء وبالتالي يكون أسهل على جسمك عند ممارسة الرياضة.

- لتقليل فقدان السوائل لديك والحفاظ على درجة حرارة معتدلة لجسمك، اختر التمارين منخفضة التأثير، مثل تمارين اليوغا أو البيلاتس التي تتضمن حركات أبطأ.

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