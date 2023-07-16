الأسوأ قادم.. الأرصاد تحذر من موجة حرارية قاسية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن ارتفاع درجات الحرارة ما زال مستمرًا على معظم أنحاء الجمهورية؛ وذلك بسبب تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر أيضًا بامتداد منخفض الهند الموسمي، والذي يزيد من نسب الرطوبة في الجو، وبالتالي يعمل على زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، حيث متوقع أن تسجل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية.



طقس اليوم الأحد

وأشارت إلى أن اليوم تسود أجواء شديدة الحرارة رطبة على معظم محافظات الجمهورية، بينما تسود أجواء معتدلة خلال فترة الليل مع غياب أشعة الشمس، منوهة إلى أن هذه الموجة الحارة ستظل مستمرة حتى الخميس المقبل.

ولفتت إلى أن هناك تكون لظاهرة الشبورة المائية في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، والتي سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، منوهة إلى أن هناك اعتدالا في حركة الملاحة البحرية، وكلا البحرين مؤهلين لجميع أعمال الصيد والتنزه.