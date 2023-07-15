الأسوأ قادم .. الأرصاد تحذر من موجة حارة قياسية

أكدت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 3 درجات.

وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي بما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة بما يزيد احساسنا بارتفاع درجات الحرارة ".

وأضافت منار غانم :" درجات الحرارة على القاهرة تسجل 38 درجة مئوية ونسب الرطوبة تشعرنا بزيادة درجات الحرارة ومحافظات الصعيد تسجل درجات حرارة تصل لـ 45 درجة مئوية ".

وتابعت منار غانم :" موجة ارتفاع درجات الحرارة مستمرة حتى الخميس المقبل وتشهد أجواء شديدة الحرارة ".

وأكملت منار غانم :" ارتفاع نسب الرطوبة، وننصح المواطنين بتجنب التعرض المباشر لاشعة الشمس في فترة الظهيرة لأنها تسجل أعلى درجات حرارة على مدار اليوم مع شرب سوائل بكثرة “، مضيفة:” في ظل استمرار التغيرات المناخية فإن الأسوأ قادم في شكل ظواهر الاحتباس الحراري ودرجات الحرارة المرتفعة".