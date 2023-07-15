بسبب موجة الطقس الحار.. وضع 15 مدينة إيطالية في حالة تأهب قصوى

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن حالة الطقس في العالم، وتعرض العديد من الدول لموجة حر شديدة.

وسجل العالم أكثر أيامه حرارة على الإطلاق الأسبوع الماضي، وألقى العلماء باللوم على مزيج من الاحترار العالمي طويل المدى الناجم عن غازات الاحتباس الحراري، مع دفعة قصيرة الأجل من ظاهرة النينيو.

ووضعت إيطاليا 15 مدينة في حالة تأهب قصوى بسبب ارتفاع درجات الحرارة مع استمرار موجة الحر الشديدة في معظم أنحاء جنوب أوروبا.

وحذرت وكالة الفضاء الأوروبية، التي تراقب أقمارها الصناعية درجات حرارة الأرض والبحر، من أن أجزاء من إيطاليا قد تشهد أعلى درجات حرارة مسجلة على الإطلاق في القارة.

يذكر أن الرقم القياسي في القارة حالياً هو 48.8 درجة مئوية، كانت قد سجلت في صقلية في أغسطس 2021.

وتشير التوقعات إلى إمكانية أن تسجل صقلية وسردينيا 49 درجة مئوية هذا الصيف.

الأمر لا يقتصر على إيطاليا، فقد حذرت وكالة الفضاء الأوروبية أيضاً من أن إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا تواجه جميعها ظروفاً قاسية.