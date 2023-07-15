44 درجة .. تحذير عاجل من الأرصاد لاستمرارا الموجة الحارة

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في بيان عاجل عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك اليوم السبت 15 يوليو، من حالة الطقس، واستمرارا الموجة الحارة التي توثر على البلاد، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة 37 درجة مئوية في الظل والمحسوسة من (39 :40) درجة مئوية .

القاهرة تسجل 37 درجة

وقالت هيئة الأرصاد إنه من المتوقع أن تسجل حرارة القاهرة اليوم السبت 37 درجة مئوية في الظل والمحسوسة من (39 :40) درجة كما أن متوسطات الحرارة على السواحل الشمالية 33 درجة مئوية وجنوب سيناء وشمال الصعيد 40 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة وأن ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2-3) درجات.

جدير بالذكر أن هذه الموجة الحارة ناتجة عن سيطرة منخفض الهند الموسمي وكذلك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وفق هيئة الأرصاد.

منخفض الهند الموسمي هو منخفض حراري ضخم يؤثر على ثلاث قارات (آسيا وإفريقيا وأوروبا) ويبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهري يونيو ويوليو ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ويتلاشى تماما في أكتوبر.

وأشارت هيئة الأرصاد أن هذا المنخفض يلعب دورا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق آسيا، ويؤدي هذا المنخفض إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف ويسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر ، قد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار.



لذلك تنصح هيئة الأرصاد الجوية المصرية المواطنين بضرورة اتخاذ الاحتياطات الآتية:



-الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة .

-عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

-ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

- التواجد في أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار .

- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون .

-عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات .