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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يسبب ارتفاع درجة الحرارة إلى 50 مئوية.. ما هو منخفض الهند الموسمي؟

صدى البلد

قالت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، إن منخفض الهند الموسمي بدأ في التمدد، وأوضحت الهيئة ما هو منخفض الهند الموسمي؟.

ما هو منخفض الهند الموسمي؟

منخفض الهند الموسمي هو منخفض حراري ضخم يؤثر على ثلاث قارات (آسيا وإفريقيا وأوروبا) ويبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل  من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهري يونيو ويوليو ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا  ومصر، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ويتلاشى تماما في أكتوبر.

تتجاوز الحرارة في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية

وتابعت هيئة الأرصاد  أن هذا المنخفض يلعب دورا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق آسيا، ويؤدي هذا المنخفض إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف ويسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر ، قد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار.

وخلال هذه الفترة من كل عام تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة بالإضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

وقال هيئة الأرصاد الجوية، إن موجات الحرارة التي تتعرض لها البلاد خلال فصل الصيف، يكون سببها تأثر البلاد بالكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية مع امتداد منخفض الهند الموسمي، بعد مرورها على البحر المتوسط تكون محملة بكتل من بخار الماء تسبب في ارتفاع نسب الرطوبة.

كما يتأثر الطقس في البلاد أيضًا خلال فصل الصيف، بمرتفع العروض الوسطى المحمل بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا تكون أكثر اعتدالا وأكثر لطفا من الكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية أو امتداد منخفض الهند الموسمي.

نصائح مهمة للمواطنين

وحرصت هيئة الأرصاد الجوية على تقديم عدة نصائح للمواطنين لمواجهة الطقس الحار خلال فصل الصيف أهمها الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج ساعة الذروة في درجات الحرارة، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس.

منخفض الهند الموسمي الأرصاد 50 مئوية هيئة الأرصاد ما هو منخفض الهند الموسمي

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