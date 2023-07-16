الأرصاد الجوية تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة بشأن الموجة الحارة التي تضرب البلاد حاليا.

وأكد مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن الموجة الحارة مستمرة في مصر، مضيفا أن الجو ده مستمر معانا لنهاية الأسبوع.



واضاف الدكتور محمود شاهين مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد، أن غدا الإثنين، سيشهد استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وتابع الدكتور محمود شاهين مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد، أنه أيضا يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار على السواحل الشمالية الغربية ، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس

وأوضح الدكتور محمود شاهين مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد، أن البلاد تتأثر بمرتفع القبة الحرارية الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة الناتج عن زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.