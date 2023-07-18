عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع أعمال ترفيق الأراضي والتطوير بمدينة السادات

صدى البلد

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات،  آخر المستجدات بمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، وأعمال ترفيق الأراضي والتطوير والطرق الجارية بالمدينة.

وأشار رئيس جهاز مدينة السادات، إلى أنه جارٍ تنفيذ عدد من الوحدات  السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين " محور محدودي الدخل بحى الفردوس، حيث بلغت نسبة تنفيذ العمارات ٨٠٪، وجارٍ توريد وتركيب أعمدة ولوحات الإنارة لإطلاق التيار الكهربائي بالعمارات وتسوية الموقع العام بالحي.

وأوضح  أنه تم المرور على عمارات المبادرة بحى النور، حيث وصلت نسبة تنفيذ العمارات إلى ٧٣٪؜، وجارٍ تنفيذ أعمال تصميم تنسيق الموقع العام وأعمال التشطيبات الخارجية والواجهات، وكذا تنفيذ مرافق قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بحي النخيل ومنها: توصيل المغذيات الرئيسية للموزعات وغرف المحولات للكهرباء لإمكانية التسليم للحاجزين.

وقال المهندس أشرف فتحى، إنه جارٍ تنفيذ أعمال طرق بمنطقة المطورين الصناعيين مرحلة أولى بطول ٧ كيلو مترات تسهيلاً على المستثمرين، بجانب تنفيذ مرافق المنطقة الصناعية الثامنة، وأعمال إحلال وتجديد قواعد طلمبات الرفع لمياه الصرف الصحي لمحطة رفع منطقة الصناعات الثقيلة.

وفي ذات السياق، تفقد رئيس جهاز مدينة السادات، أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع طعت حرب بطول 7كم، بهدف توسعته ليصبح بعرض ١٤ مترا، حيث يجري تنفيذ طبقة الأسفلت وتركيب أعمدة الإنارة بأشكال ديكورية لتغيير الرؤية البصرية مع زراعة الجزيرة الوسطى للطريق بالزهور وأشجار الزينة التى تضفى مظهرا جماليا للمارة، بجانب تنفيذ مسار الدراجات بجوار المدينة الجامعية بالمنطقة السكنية الـ11  بطول ٤٠٠ متر، والتى وصلت نسبة تنفيذه إلى٥٠٪، بهدف تشجيع قاطني المدينة على استخدام الدراجات كوسيلة غير آلية بديلة للتنقل، لتخفيف الزحام والحد من التلوث بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة السادات، أنه جارٍ تنفيذ أعمال التطوير بميدان المنطقة السكنية 7 لتغيير الرؤية البصرية وإضفاء المظهر الجمالي، حيث تم التوجيه بضرورة الاهتمام برفع أى إشغالات من الميدان لتيسير الحركة المرورية.

كما قام المهندس أشرف فتحى محمود، بالمرور على محطات المياه والصرف الصحى بالمدينة للتأكد من جاهزيتها وأنها تعمل بكفاءة عالية، كما تم المرور على أعمال التطهير لبرك الأكسدة، مكلفاً الشركة المنفذة بالقيام بعمل تقوية لجميع الجسور الخاصة بالبرك.

وتابع رئيس جهاز مدينة السادات، أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق مدخل المدينة الصناعى، بهدف تحسين الرؤية البصرية من خلال تغيير أعمدة الكهرباء الموجودة إلى أعمدة ديكورية، كما تم متابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير مجمع مواقف نقل الركاب بتنفيذ طبقة الأسفلت بالموقف والذى يشهد طفرة من أعمال التطوير.

وصرح المهندس أشرف فتحى، بأنه جارٍ تنفيذ طريق يربط المنطقة السكنية الأولى من شارع خالد بن الوليد بالمحور المركزي أمام مقر جامعة مدينة السادات، وذلك لخلق شريان جديد يكون حلقة وصل سريعة تساعد على تخيف الضغط وتنظيم الحركة المرورية لما تشهده من زحام من الطلبة والمواطنين.

وتابع رئيس جهاز مدينة السادات، الأعمال الجارية بمشروعات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة السكنية الـ٢٥، وكذا عدة أعمال أخرى بالمحاور والشوارع الرئيسة بالمدينة، مشدداً على ضرورة تنفيذ أعمال النظافة العامة.

وخلال جولاته المرورية تلاحظ مرور سيارات النقل الثقيل وانتظارها بالمناطق السكنية، حيث وجه على الفور بسرعة اتخاذ الإجراءات حيالها عن طريق الإدارات المختصة والتشديد على المرور الدورى ومنع دخول النقل الثقيل داخل الكتلة السكنية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

حقيقة وصول درجة الحرارة داخل القاهرة إلى 48 .. الأرصاد تكشف

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

مقصلة كولر.. شوبير يعلن رحيل 5 لاعبين عن النادي الأهلي

حمى الضنك.. الصحة تكشف نتائج عينات الحالات المرضية المنتشرة بقنا

ترشيحاتنا

بعد عرضها للبيع بسعر خيالي| تفاصيل مثيرة عن السترة المحببة لـ الأميرة ديانا

حمى الضنك تهاجم نجع سند بقنا.. الصحة تتدخل ومستشار السيسي يطمئن المواطنين

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2165 جنيهًا

‏ارتفاع ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ13 شخصا.. والنيابة تسلم الجثامين لذويها

أرخص سيدان إيطالية جديدة في مصر | صور

بيان عاجل من موسكو بشأن القمة الروسية الإفريقية القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو صادم.. اختباء زاحف سام داخل خوذة شاب في الهند

خافت عليهم من قسوة الحياة.. تفاصيل اعترافات أم أنهت حياة أبنائها الثلاثة

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. ماذا يحدث لجسمك حال التوقف عنها بشكل مفاجئ

أضرار تناول الموز فى هذه الحالات

فيديو

حكايات تقطع القلب.. نهاية عروسين وبكاء طفل في انهيار عقار الحدائق|فيديو جراف

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ