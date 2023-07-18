وزير الإسكان يتابع أعمال ترفيق الأراضي والتطوير بمدينة السادات

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، آخر المستجدات بمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، وأعمال ترفيق الأراضي والتطوير والطرق الجارية بالمدينة.

وأشار رئيس جهاز مدينة السادات، إلى أنه جارٍ تنفيذ عدد من الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين " محور محدودي الدخل بحى الفردوس، حيث بلغت نسبة تنفيذ العمارات ٨٠٪، وجارٍ توريد وتركيب أعمدة ولوحات الإنارة لإطلاق التيار الكهربائي بالعمارات وتسوية الموقع العام بالحي.

وأوضح أنه تم المرور على عمارات المبادرة بحى النور، حيث وصلت نسبة تنفيذ العمارات إلى ٧٣٪؜، وجارٍ تنفيذ أعمال تصميم تنسيق الموقع العام وأعمال التشطيبات الخارجية والواجهات، وكذا تنفيذ مرافق قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بحي النخيل ومنها: توصيل المغذيات الرئيسية للموزعات وغرف المحولات للكهرباء لإمكانية التسليم للحاجزين.

وقال المهندس أشرف فتحى، إنه جارٍ تنفيذ أعمال طرق بمنطقة المطورين الصناعيين مرحلة أولى بطول ٧ كيلو مترات تسهيلاً على المستثمرين، بجانب تنفيذ مرافق المنطقة الصناعية الثامنة، وأعمال إحلال وتجديد قواعد طلمبات الرفع لمياه الصرف الصحي لمحطة رفع منطقة الصناعات الثقيلة.

وفي ذات السياق، تفقد رئيس جهاز مدينة السادات، أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع طعت حرب بطول 7كم، بهدف توسعته ليصبح بعرض ١٤ مترا، حيث يجري تنفيذ طبقة الأسفلت وتركيب أعمدة الإنارة بأشكال ديكورية لتغيير الرؤية البصرية مع زراعة الجزيرة الوسطى للطريق بالزهور وأشجار الزينة التى تضفى مظهرا جماليا للمارة، بجانب تنفيذ مسار الدراجات بجوار المدينة الجامعية بالمنطقة السكنية الـ11 بطول ٤٠٠ متر، والتى وصلت نسبة تنفيذه إلى٥٠٪، بهدف تشجيع قاطني المدينة على استخدام الدراجات كوسيلة غير آلية بديلة للتنقل، لتخفيف الزحام والحد من التلوث بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة السادات، أنه جارٍ تنفيذ أعمال التطوير بميدان المنطقة السكنية 7 لتغيير الرؤية البصرية وإضفاء المظهر الجمالي، حيث تم التوجيه بضرورة الاهتمام برفع أى إشغالات من الميدان لتيسير الحركة المرورية.

كما قام المهندس أشرف فتحى محمود، بالمرور على محطات المياه والصرف الصحى بالمدينة للتأكد من جاهزيتها وأنها تعمل بكفاءة عالية، كما تم المرور على أعمال التطهير لبرك الأكسدة، مكلفاً الشركة المنفذة بالقيام بعمل تقوية لجميع الجسور الخاصة بالبرك.

وتابع رئيس جهاز مدينة السادات، أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق مدخل المدينة الصناعى، بهدف تحسين الرؤية البصرية من خلال تغيير أعمدة الكهرباء الموجودة إلى أعمدة ديكورية، كما تم متابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير مجمع مواقف نقل الركاب بتنفيذ طبقة الأسفلت بالموقف والذى يشهد طفرة من أعمال التطوير.

وصرح المهندس أشرف فتحى، بأنه جارٍ تنفيذ طريق يربط المنطقة السكنية الأولى من شارع خالد بن الوليد بالمحور المركزي أمام مقر جامعة مدينة السادات، وذلك لخلق شريان جديد يكون حلقة وصل سريعة تساعد على تخيف الضغط وتنظيم الحركة المرورية لما تشهده من زحام من الطلبة والمواطنين.

وتابع رئيس جهاز مدينة السادات، الأعمال الجارية بمشروعات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة السكنية الـ٢٥، وكذا عدة أعمال أخرى بالمحاور والشوارع الرئيسة بالمدينة، مشدداً على ضرورة تنفيذ أعمال النظافة العامة.

وخلال جولاته المرورية تلاحظ مرور سيارات النقل الثقيل وانتظارها بالمناطق السكنية، حيث وجه على الفور بسرعة اتخاذ الإجراءات حيالها عن طريق الإدارات المختصة والتشديد على المرور الدورى ومنع دخول النقل الثقيل داخل الكتلة السكنية.