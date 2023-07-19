عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة: تعديلات قانون الاستثمار تستهدف دعم وتحفيز رجال الأعمال

الدكتورة رغدة نجاتي،
الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب

أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، أن تعديلات قانون الاستثمار التى أقرها المجلس النواب في ختام دور الانعقاد الثالث، تمثل أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني، لاسيما وأنها تعالج القصور الذي كان يتسبب في عدم تطبيق القانون.

 

وقالت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم: قانون الاستثمار منذ صدوره في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب وبه العديد من الحوافز والامتيازات، ولكن للأسف الشديد كانت هناك إشكالية في التطبيق، حالت دون التوصل للنتائج المرجوة، رغم أنه شهد إجراء عدة تعديلات خلال الفترة الماضية وجميعها هدفها مزيدا من الحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

وتابعت النائبة رغدة نجاتي: تأتي أهمية التعديلات الأخيرة على القانون، في أنها تستهدف دعم وتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين في كل محافظة على حسب النشاط الذي تتميز به، وهو ما سيكون له مردود إيجابي، وقيمة مضافة للإنتاج في كل محافظة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل والحد من الهجرة الداخلية.

 

وقالت عضو مجلس النواب: على سبيل المثال في محافظة الوادي الجديد، يعد الاستثمار الأهم والذي يجعل مصر الأولى عالميا هو إنتاج التمور، متابعة: لذلك فإن الاستثمار في هذا القطاع لن يتوقف عند الإنتاج فقط، ولكن التوسع في التصنيع الزراعي للتمور ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني بزيادة الصادرات، فضلا عن الاستغلال الأمثل لمخلفات النخيل في الصناعات المختلفة.

 

وأشادت النائبة رغدة نجاتي، بما يتعلق بمنح حوافز إضافية لأي مستثمر يقوم بالتخلص الآمن من المخلفات حسب نوع النشاط، في تعديلات القانون، مؤكدة أنه يمثل أهمية كبيرة في الحفاظ على البيئة ضمن خطة الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، ويشجع على التوسع في مشروعات إعادة التدوير بالنسبة للمخلفات لتعظيم الاستفادة منها.

 

وأوضحت النائبة، أن محافظة الوادي الجديد المرتبطة بزراعة التمور، ينتج عنها مخلفات بكميات كبيرة، ما بتطلب دعم استغلالها في تصنيع الأعلاف والاخشاب، على سبيل المثال وغيرها.

 

وقالت رغدة نجاتي: بالإضافة لتعديلات قانون الاستثمار والتسهيلات المقدمة فيه، فنحن في حاجة إلى تسهيلات وحوافز أيضا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى نساعد في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

تعديلات قانون الاستثمار الاقتصاد الوطني قانون الاستثمار الاستثمارات المحلية والاجنبية مخلفات النخيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى لـ 45

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

«قربت على 50 جنيها»|انهيار غير متوقع بأسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

تعليق مؤثر من شيكابالا عقب انضمام إمام عاشور للأهلي

تعليق ساخر من لاعب الزمالك السابق عقب انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي

46 درجة مئوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم الأربعاء

سعر الدولار يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا ثمنه بالبنوك

ترشيحاتنا

ورطة التأجيلات.. مطبات أمام رابطة الأندية المحترفة في الدوري الجديد

تقديرات إسرائيلية: حماس أعلنت الحرب على المستوطنين في الضفة

رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو 2023|مدفوعة الأجر

أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات

الأكثر زيارة في المتحف البريطاني.. تعرف على قصة اكتشاف حجر رشيد

نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الهجري الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور كرة نارية خضراء بسماء أمريكا يثير الذعر بين السكان.. فيديو

اقترب من الربع مليون جنيه.. سعر خرافي لفستان صبا مبارك في أحدث ظهور

شاهد.. أطباء يستخدمون أكياس الثلج لعلاج مرضى ارتفاع درجات الحرارة بأمريكا

بجسدي آلام كثيرة| ماذا قال الإبراشي في آخر رسالة له.. ولماذا نُشرت الآن؟

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ