عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن يقف عند حد

تتجاوز الـ49 درجة| خبراء الأمم المتحدة: موجات الحر أكثر شدة في السنوات القادمة

حرارة عالية تشهدها
حرارة عالية تشهدها مناطق عدة بالعالم

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) التابعة للأمم المتحدة، إن موجات الحر مثل تلك التي تضرب أوروبا حاليًا ستصبح أكثر حدة في السنوات القادمة بسبب أنماط الطقس المتطرفة، وفق ما ذكرت صحيفة ذا إندبندنت البريطانية.

أمريكا تعيش الجحيم.. موجة حر عالية وتحذيرات من الأيام القادمة

إيطاليا تحطم سجلات الحرارة القياسية.. ونيران تأكل أشجار أوروبا

قال جون نيرن ، كبير مستشاري الحرارة  في الوكالة: "ستستمر هذه الأحداث في الازدياد ، ويحتاج العالم إلى الاستعداد لمزيد من موجات الحر الشديدة".

في غضون ذلك ، أصدر مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي تنبيهات حمراء لارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء إيطاليا وشمال شرق إسبانيا وكرواتيا وصربيا وجنوب البوسنة والهرسك والجبل الأسود.

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة هذا الأسبوع قد تتجاوز الرقم القياسي الحالي لأوروبا البالغ 48.8 درجة مئوية ، المسجل في صقلية في أغسطس 2021 ، مما يثير مخاوف من تكرار الوفيات الناجمة عن الحر العام الماضي ، حيث  شهدت أوروبا ما يقدر بنحو 61 ألف حالة وفاة .

أصدر مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي تنبيهات حمراء لارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء إيطاليا وشمال شرق إسبانيا وكرواتيا وصربيا وجنوب البوسنة والهرسك والجبل الأسود.

 

 

اتحاد الأوروبى ارتفاع درجات الحرارة أسبان ارتفاع درجات ارتفاع الأمم المتحدة السنوات القادمة المنظمة العالمية للأرصاد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الحر الشديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى لـ 45

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

«قربت على 50 جنيها»|انهيار غير متوقع بأسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

تعليق مؤثر من شيكابالا عقب انضمام إمام عاشور للأهلي

تعليق ساخر من لاعب الزمالك السابق عقب انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي

46 درجة مئوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم الأربعاء

سعر الدولار يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا ثمنه بالبنوك

موضوعات متعلقة

ارتفاع حاد في عدد المقبلين على المستشفيات الإيطالية بسبب الحر الشديد

إيطاليا تحطم سجلات الحرارة القياسية.. ونيران تأكل أشجار أوروبا

قرار قضائي بحق مريبة وصاحبة حضانة لاعتدائهما على الأطفال في لبنان.. تفاصيل

مقاتلو فاجنر يدخلون بيلاروسيا بعدد من المركبات العسكرية

انفجارات وغارات في القرم وأوديسا.. شاهد

لن تسلم هي الأخرى.. درجات الحرارة تصل اليوم ذروتها في فرنسا

هل استفادت أوكرانيا بضرب جسر القرم؟

ممنوعة في الحر الشديد.. دولة أوروبية تحظر حفلات الشواء

ترشيحاتنا

ورطة التأجيلات.. مطبات أمام رابطة الأندية المحترفة في الدوري الجديد

تقديرات إسرائيلية: حماس أعلنت الحرب على المستوطنين في الضفة

رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو 2023|مدفوعة الأجر

أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات

الأكثر زيارة في المتحف البريطاني.. تعرف على قصة اكتشاف حجر رشيد

نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الهجري الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور كرة نارية خضراء بسماء أمريكا يثير الذعر بين السكان.. فيديو

اقترب من الربع مليون جنيه.. سعر خرافي لفستان صبا مبارك في أحدث ظهور

شاهد.. أطباء يستخدمون أكياس الثلج لعلاج مرضى ارتفاع درجات الحرارة بأمريكا

بجسدي آلام كثيرة| ماذا قال الإبراشي في آخر رسالة له.. ولماذا نُشرت الآن؟

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ