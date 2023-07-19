تتجاوز الـ49 درجة| خبراء الأمم المتحدة: موجات الحر أكثر شدة في السنوات القادمة

لن يقف عند حد

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) التابعة للأمم المتحدة، إن موجات الحر مثل تلك التي تضرب أوروبا حاليًا ستصبح أكثر حدة في السنوات القادمة بسبب أنماط الطقس المتطرفة، وفق ما ذكرت صحيفة ذا إندبندنت البريطانية.

قال جون نيرن ، كبير مستشاري الحرارة في الوكالة: "ستستمر هذه الأحداث في الازدياد ، ويحتاج العالم إلى الاستعداد لمزيد من موجات الحر الشديدة".

في غضون ذلك ، أصدر مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي تنبيهات حمراء لارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء إيطاليا وشمال شرق إسبانيا وكرواتيا وصربيا وجنوب البوسنة والهرسك والجبل الأسود.

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة هذا الأسبوع قد تتجاوز الرقم القياسي الحالي لأوروبا البالغ 48.8 درجة مئوية ، المسجل في صقلية في أغسطس 2021 ، مما يثير مخاوف من تكرار الوفيات الناجمة عن الحر العام الماضي ، حيث شهدت أوروبا ما يقدر بنحو 61 ألف حالة وفاة .

أصدر مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي تنبيهات حمراء لارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء إيطاليا وشمال شرق إسبانيا وكرواتيا وصربيا وجنوب البوسنة والهرسك والجبل الأسود.