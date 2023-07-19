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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة كفر الشيخ تختتم الدورة التدريبية لمواجهة الإدمان بكلية العلوم.. صور

طلاب جامعة كفر الشيخ
طلاب جامعة كفر الشيخ

كرَّمت جامعة كفر الشيخ، طلاب كلية العلوم في ختام الدورة التدريبية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي محفوظ، عميد كلية العلوم، وسلام العربي، مشرف عام صندوق مكافحة الادمان والتعاطي بكفرالشيخ.


وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هناك عوامل كثيرة أسهمت في انتشار ظاهرة الإدمان في المجتمع منها التغيير في الأنماط والسلوكيات الاجتماعية للأفراد، إلي جانب انعدام الأمان بين الأطفال في الأسر المفككة، وضعف الأفراد على مواجهة مشاكلهم والهروب إلى الإدمان، وكذلك انعدام الوازع الديني لدى تجار المخدرات ومروجي الأدوية المسببة للإدمان.

وكانت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قامت بافتتاح البرنامج التدريبي بكلية العلوم للتأكيد علي أهمية التدريب للطلاب وحثهم علي الاستفادة منه ليكونوا سفراء التوعية بمخاطر الإدمان والتعاطي داخل الجامعة وخارجها.

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