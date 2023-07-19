حبس المتهم بإنهاء حياة طالب جامعي بكفر الشيخ 4 أيام

قرَّرت جهات التحقيق، اليوم، الأربعاء، حبس المتهم بقتل عبد الله عزت، طالب جامعي مقيم بمنطقة سخا بمدينة كفر الشيخ، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ بالتنسيق والاشتراك مع فرع الأمن العام، قد تمكنت المتهم بإنهاء حياة عبد الله عزت، طالب بجامعة كفر الشيخ، واستولى على مركبة التوك توك الخاص به، وتبين أن المتهم «على.م» 29 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، وله معلومات جنائية، وارتكب الواقعة بهدف سرقة التوك توك الخاص بالمجني عليه أثناء توصيله.



وكشفت التحريات، أن المتهم سبق أن استقل التوك التوك الخاص بالمجني عليه، ولديه به سابق معرفة، ونظرًا لمروره بضائقة مالية، اختمرت في رأسه فكرة سرقة التوك التوك الخاص بالمجني عليه، وما أن شاهده يسير بالتوك التوك في أحد أحياء مدينة كفر الشيخ، فطلب توصيله إلي مكان ناءٍ، في المنطقة الواقعة بين القنطرة البيضاء وكفر عسكر.



كما تبين أن المتهم عندما قام بالاستيلاء على هاتف المجني عليه، والتوك التوك الخاص به، ومبلغ مالي، مشهراً سلاحه الأبيض، فقاومه المجني عليه، فقام المتهم بطعنه في رقبته بجرح قطعي وطعنات متفرقة في البطن والظهر، خشية افتضاح أمره، ثم قام بإلقاء جثته في مياه ترعة كفر عسكر، المتاخمة للزراعات في منطقة القنطرة البيضاء دائرة قسم أول كفر الشيخ.

وكشفت التحريات قيام المتهم ببيع التوك التوك الخاص بالمجني عليه، لتاجر بقرية العباسية مركز الرياض، بمبلغ 7500 جنيه لشخص يدعي «م.ع»، تم القبض عليه، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 2761 إداري قسم أول شرطة كفر الشيخ، وأخطرت جهات التحقيق.