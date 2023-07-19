أرخص ساعات smartwatch من شاومي.. لا تختلف عن Apple

كشفت شركة شاومي الصينية الرائدة الشهر الماضي، عن ساعتها الذكية Redmi Watch 3 Active للسوق العالمية من خلال إعلان تشويقي والآن، انطلقت الساعة الذكية في السوق الأوروبي.

ساعة Redmi Watch 3 Active

تتميز الساعة الذكية بشاشة AMOLED بقياس 1.83 بوصة، مما يجعلها أكبر قليلاً مقارنةً بـ Redmi Watch 3 التي تم إطلاقها عالميًا في مارس. وتتميز الساعة 3 Active بمجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك المكالمات عبر تقنية البلوتوث، ومتابعة مستمرة لنسبة الأكسجين في الدم، ومتابعة معدل ضربات القلب، ومتابعة النوم، وأكثر من 100 وضع رياضي.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الساعة الذكية وظائف صحة المرأة، وتوفر ميزات محددة مصممة خصيصًا لصحة المرأة. من الناحية البرمجية، تدعم الساعة 3 Active أكثر من 200 واجهة ساعة شخصية، مما يتيح للمستخدمين تخصيص ساعتهم الذكية لتتناسب مع أسلوبهم وتفضيلاتهم.

علاوة على ذلك، تم تجهيز الساعة 3 Active بميزة مقاومة الماء 5ATM، مما يضمن استخدامها تحت الماء دون قلق. تتيح هذه الميزة للمستخدمين ارتداء الساعة الذكية أثناء السباحة أو الأنشطة الأخرى المرتبطة بالماء.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، تعمل الساعة 3 Active بشكل جيد. مع الاستخدام العادي، يمكن أن تستمر البطارية حتى 12 يومًا، مما يوفر استخدامًا ممتدًا دون الحاجة إلى شحن متكرر. حتى مع الاستخدام الشديد، يمكن للساعة الذكية أن توفر ما يصل إلى 8 أيام من الاستخدام بعد شحنها بالكامل.

تتوفر حاليًا الساعة الذكية Redmi Watch 3 Active في ألمانيا بسعر 39.99 يورو، مما يوفر للعملاء صفقة تنافسية. بالمقارنة، يطلب موقع أمازون 49 يورو لنفس النموذج في ألمانيا وإسبانيا. وهذا يشير إلى أن الساعة الذكية تتم إطلاقها تدريجيًا في أسواق أوروبية أخرى أيضًا، مما يوسعّر توافرها لجمهور أوسع

كشفت شركة شاومي Xiaomi الصينية عن الساعة الذكية Redmi Watch 3 Lite وهي مدرجة على موقع Xiaomi Mall الإلكتروني.

الساعة الذكية Redmi Watch 3 Lite

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، تتميز الساعة الذكية Redmi Watch 3 Lite أو Watch 3 Youth Edition بشاشة نوع AMOLED بقياس 1.83 بوصة وهي أكبر قليلاً من شاشة Redmi Watch 3 التي تم إطلاقها في السوق العالمية في مارس. وتحتوي Watch 3 على شاشة AMOLED بقياس 1.75 بوصة.

تأتي الساعة Redmi Watch 3 Lite مع دعم لمكالمات البلوتوث ، ومراقبة الأكسجين في الدم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، ومراقبة معدل ضربات القلب ، ومراقبة النوم ، وأكثر من 100 وضع رياضي ، ووظائف صحة المرأة. على جانب السوفت وير، تتميز Watch 3 Lite الجديدة أيضًا بدعم أكثر من 200 وجه ساعة مخصص.

بالإضافة إلى ذلك ، تدعم الساعة الذكية أيضًا مقاومة الماء 5ATM و WeChat و Alipay دون اتصال بالإنترنت.

يحصل المستخدمون أيضًا على عمر بطارية يصل إلى 12 يومًا عند الاستخدام العادي ولكن مع الاستخدام الكثيف ، يمكن أن تدوم الساعة حتى 8 أيام عندما تكون مشحونة بالكامل.