وصول نائب رئيس الإمارات لحضور اللقاء التشاوري الخليجي بالسعودية ..شاهد

وصل نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى مدينة جدة للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة الدول مجلس التعاون الخليجي، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى والتي تستضيفهم المملكة السعودية وتعقد اعمالها اليوم، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

واستقبل ولي العهد السعودي رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدى وصوله لحضور اللقاء التشاوري الخليجي.

ويضم الوفد المرافق لنائب رئيس الدولة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، و محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، و محمد هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، و عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وخليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.